Samsun Şehir Hastanesinde önemli gelişme

Samsun'un Canik ilçesine yapılması planlanan şehir hastanesi projesi kesinleşti.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, “İlimize yapılması kesinleşen 900 Yataklı Şehir Hastanesi sadece ilimiz ve bölge insanının daha nitelikli sağlık hizmeti almasını sağlamayacak, aynı zamanda ilimizi sağlık turizmi anlamında önemli bir noktaya taşıyacak” dedi.

Ankara'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan toplantıya katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun Şehir Hastanesi ile ilgili gelişmeyi duyurdu. Şehir hastanesinin Canik ilçesinde 234 bin 371 metre kare alanda yapılacağını belirten Oruç, 900 yataklı hastane bünyesinde genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane, 1 hibrit ameliyathanenin bulunacağını ve tüm odaları tek yataklı olarak dizayn edilecek hastanede tüm hastalara 5 yıldızlı otel konforunda hizmet sunulacağını söyledi.

Şehir Hastanesi ihale süreciyle ilgili çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanacağının altını çizen Oruç, projenin son şeklinin verilmesi için Sağlık Bakanlığından gelecek heyetle ortak bir çalışma yürüteceklerini, bu çalışmanın ardından ihale sürecine geçileceğinin haberini verdi.

"Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkelere hizmet verir şekilde bir konum elde edebiliriz"

Şehir hastanesinin Samsun'da ve Karadeniz Bölgesi'nde sunulan sağlık hizmetinin daha nitelikli hale gelmesini sağlayacağını ve Samsun'da sağlık turizmi anlamında da bölgenin merkezi bir il haline getireceğini söyleyen Oruç, "Samsun coğrafi konumuyla sağlık turizmi anlamında oldukça uygun bir noktadadır. İlimizin Karadeniz kıyısındaki ülkelerle 1, 1,5 saatlik uçuş mesafelerinde bulunması bir sağlık destinasyonu olması noktasında en önemli avantajımızdır. Sağlık Turizmi anlamında ilk adımlarımızı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanemizle atmıştık. Şehir hastanemizin açılmasından sonra Samsun Karadeniz'in sağlık turizm başkenti olma noktasında önemli adımlar atabilecektir. Hali hazırda bir referans merkezi olarak bölgeye hizmet veren ilimiz, şehir hastanesiyle birlikte Karadeniz'e kıyısı olan tüm ülkelere hizmet verir şekilde bir konum elde edebilir” diye konuştu.

Daha nitelikli binalarda sağlık hizmeti

Samsun olarak ilçelerdeki hastanelerin tamamın yenilendiğini ya da yenilenme sürecinde olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Oruç, "İl merkezinde halen 1950 ve 70'li yıllarda yapılan binalarla hizmet verilen kurumlar var. Şehir hastanesinin yapılmasından sonra ilçelerden sonra il merkezindeki tüm hastane binalarının modernize edilmiş olacak. Böylece Samsun ve bölge halkına son teknoloji tıbbi tedaviyi daha nitelikli binalarda sunma imkanı elde edeceğiz. Bu hastanenin Canik ilçesinde yapılmasının bu ilçede yaşayan vatandaşlarımız için de önemli bir durumu var. Hali hazırda bu ilçede bir kamu hastanesi bulunmuyor. Burada yaşayan vatandaşlarımızın 2. basamak sağlık hizmeti almak için Gazi ve Eğitim Araştırma Hastanelerimize gidiyor. Şehir hastanesinin açılmasıyla bu bölgedeki vatandaşlarımızın ilçelerinde sağlık hizmetine kavuşacak. Yine yeni hastane sayesinde Gazi ve Eğitim Araştırma Hastanelerimizin hasta yükünün de paylaşılmış olacak. Bu hastaneyi ilimize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, eski Sağlık Bakanımız Samsun Milletvekilimiz Dr. Ahmet Demircan'a tüm Samsunlular adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.