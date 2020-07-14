Samsun Şehir Hastanesinin proje bedeli 809 milyon TL

Samsun'un Canik ilçesinde 234 bin 371 metre kare alan üzerine kurulacak olan 900 yataklı şehir hastanesi için çalışmalar devam ediyor. Nisan ayında başlayan zemin etüt çalışmalarının ardından ihale aşamasına geçildi. Bakanlık kontrolünde proje tamamlandı ve ihale süreci bakanlık tarafından yürütülüyor. Samsun Şehir Hastanesinin proje bedelinin 809 milyon 611 bin 140 TL ve inşaat kapalı alanının 286 bin metrekare olduğu belirtildi.

İhalesi önümüzdeki günlerde yapılması planlanan hastane 900 yatak kapasiteye sahip olacak. Hastane bünyesinde genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi de bulunduracak. Tüm odaları tek yataklı olarak dizayn edilecek olan hastanede ayrıca 200 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi olacak.