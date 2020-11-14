Samsun Şehir Hastanesi'nin yer teslimi yapıldı

Samsun'un Canik ilçesinde yapılacak 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi'nin yer teslimi Sağlık Bakanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü ve ilgili firma yetkililerinin katılımıyla yapıldı.

Hastane inşaatının son durumu ve süreç hakkında bilgi veren Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Canik ilçemiz Dereler Mahallesi'nde Sağlık Bakanlığımız tarafından yaptırılacak 900 yataklı Şehir Hastanemizin ihalesi geçtiğimiz ay yapılmıştı. Kasım ayı itibariyle de değerlendirme ve itiraz aşamalarından sonra ihale süreci tamamlanmış oldu. 13 Kasım Cuma günüde Sağlık Bakanlığı Yatırım Daire Başkanlığı, Sağlık İl Müdürlüğü Yatırım Takip Birimlerimiz ve yüklenici firma yetkililerinin katılımıyla hastane inşaat alanımızın firmaya yer teslimini gerçekleştirdik" dedi.

Hastanenin önemli bir yatırım olduğunu belirten Müdür Oruç, “234 bin metre kare arazi üzerine kurulacak hastanemizle Türkiye'nin önemli sağlık merkezlerinden biri olan ilimiz, hızlanacak sağlık turizmi çalışmalarıyla çevre ülkelere de sağlık hizmeti sunan bölgesel bir sağlık merkezi haline gelecek. Bünyesinde genel tedavi üniteleri dışında Onkoloji Merkezi, Organ ve Doku Nakli Merkezi, Kalp Damar Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları Merkezi, Nükleer Tıp Merkezi, Genetik Hastalıklar Merkezi, Üreme Yardımcı Tedavi Merkezi, İnme ve Yanık Merkezleri gibi birçok farklı üniteyi barındıracak hastanemiz, Samsunumuz için bir gurur kaynağı ve sağlık hizmetinin ülkemizde nereden nereye geldiğinin bir göstergesi olacak. Bu önemli sağlık yatırımını ilimize kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, sürecin ilk gününden itibaren tüm aşamalarında desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya, önceki dönem Sağlık Bakanımız Dr. Ahmet Demircan'a, Valimiz Dr. Zülkif Dağlı'ya, değerli milletvekillerimize ve süreci yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ve Canik Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı'ya katkılarından dolayı tüm Samsunlular adına teşekkür ediyor, yeni hastanemizin tüm Samsunumuza ve bölge insanımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.