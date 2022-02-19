Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynakları ile yapılan 900 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi'nin yüzde 20'si tamamlandı.

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan, Yap-İşlet-Devret modeli kullanılmayan, Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynakları ile inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi inşaatında yüzde 20 oranına ulaşıldı.

Samsun'un Canik ilçesinde yapımına 2020 yılında başlanan 1 milyar 69 milyon TL'lik 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor. Hastane inşaatının yüzde 20'si tamamlandı. Hastanede genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi de bulunduracak.

234 bin 371 metrekare arsa alanı ve 68 bin 990 metrekare oturum alanı olan hastanenin 2023 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.