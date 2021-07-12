Samsun Şehir Hastanesi'nin yüzde 6'sı tamamlandı

1 milyar 69 milyon TL (KDV hariç) proje bedelli 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 6'sı tamamlandı.

Yer teslimi 13 Kasım 2020 yılında yapılan 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatının yapımına devam ediliyor. Sağlık kenti olan Samsun'u sağlık turizminde daha da güçlü hale getirecek projenin süre uzatımı hariç 2022 yılının Aralık ayında bitirilmesi hedefleniyordu. KDV hariç 1 milyar 69 milyon TL proje bedelli, 68 bin 990 m2 oturum alanı, 234 bin 371 m2 arsa alanı olan hastane inşaatının durumu beton dökümü ve hafriyatta yüzde 6 fiziki seviyesinde devam ediyor.

Öte yandan "Sağlıkta Dönüşüm Programı" kapsamında Samsun'da 2003 yılından bu yana devralınıp tamamlanan ve başlanıp bitirilen sağlık yatırımları için, 2016-2021 yıllarına göre 232 milyon 41 bin 118 TL kaynak kullanıldı. Devam eden yatırımların bitirilmesi ile birlikte toplam 1 milyar 658 milyon 274 bin 118 TL yatırım yapılmış olacak.