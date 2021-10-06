Karadeniz Bölgesi'nin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan Samsun Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 8'i tamamlandı.

Samsun'un Canik ilçesinde yapımına 2020 yılında başlanan 1 milyar 69 milyon TL'lik 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor. Hastane inşaatında yüzde 8 oranına ulaşıldı. 68 bin 990 m2 oturum alanı, 234 bin 371 m2 arsa alanı olan hastane inşaatının durumu beton dökümü ve hafriyatta yüzde 8 fiziki seviyesinde devam ediyor.

Samsun Şehir Hastanesi'nin yüzde 8'i tamamlandı

Yüzde 8'i tamamlanan hastanenin yaklaşık 2 yıl içerisinde bitirilmesi bekleniyor. Hastanede 40 ameliyathane, 200'den fazla yoğun bakım ünitesi olacak. Samsun Şehir Hastanesi, acil alanı ve diğer özellikli birimleri ile birlikte bölgeye hizmet veren en kapsamlı hastane olacak. Hastane, ameliyathane sayısının fazlalığı, yoğun bakım ünitelerinin fazlalığı, nitelikli hasta odaları, nitelikli birimlerin olması ve her türlü tıbbi ekipmanın işlevsel halde olması nedeniyle bölge için çok büyük bir kazanım olacak. Samsun Şehir Hastanesi 310 bin m2 kapalı alana sahip olacak. 900 yataklı ve günlük 40 bin kişiden fazla insanın girip çıkabileceği, 12 bin kişinin 3 vardiyada çalışacağı hastane tamamlandıktan sonra bölgeye ve sağlık turizmine büyük hareketlilik getirecek.

Devam eden diğer sağlık yatırımları

Samsun'da yapımına devam edilen diğer sağlık yatırımlarından 2018 yılında inşaatına başlanan 250 yatak kapasiteli Tekkeköy Devlet Hastanesi inşaatının yüzde 46'sı tamamlandı. 23 milyon 555 bin TL proje bedelli Bafra 50 üniteli ADSM Hizmet Binası ve 112 istasyonu inşaatının yüzde 48'i tamamlandı. 50 yatak kapasiteli 52 milyon 800 bin TL proje bedeli bulunuyor. Hastane inşaatının yüzde 2'si tamamlandı. 12 milyon 725 bin TL proje bedelli Çarşamba 20 üniteli ADSM inşaatının yüzde 37'si tamamlandı. 68 bin 990 m2 oturum alanı, 234 bin 371 m2 arsa alanı olan hastane inşaatının durumu beton dökümü ve hafriyatta yüzde 8 fiziki seviyesinde devam ediyor.

Tamamlanan sağlık yatırımları

2020-2021 yıllarında Samsun'da tamamlanan sağlık yatırımları için, 124 milyon 581 bin 610 TL kaynak kullanıldı. Devam eden yatırımların bitirilmesi ile birlikte toplam 1 milyar 550 milyon 814 bin 610 TL yatırım yapılmış olacak. Ayrıca Samsun'da 2020-2021 yılları arasında Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Poliklinik Binası, 25 yatak kapasiteli Salıpazarı Devlet Hastanesi, 150 yatak kapasiteli Vezirköprü Devlet Hastanesi, 25 yatak kapasiteli 19 Mayıs İlçe Devlet Hastanesi ve 25 yatak kapasiteli Kavak Devlet Hastanesi'nin yapımı tamamlandı.