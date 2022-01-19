Samsun şehir merkezinde aralıklarla kar yağışı

Aralıklarla devam kar yağışı vatandaşlarda sevinç oluşturdu.

Samsun'un İlkadım ilçesinde hava sıcaklığı 2 derecenin altına düştü. Soğuk havanın etkisiyle kentte hafif kar yağışlı hava etkili oldu. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşlarda kısa süreli şaşkınlık ve sevinç oluşturdu. Aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının şehir merkezini de beyaz örtüsüyle kaplaması umuldu. Yağan karın yerde kalıp kalmayacağı konusunda fikirler yürütüldü. Fakat yere düşen kar henüz zeminin rengini değiştiremedi. Vatandaşlar eskiden yaşanan kışların daha çetin geçtiğini, çocukluklarındaki o günlere özlem duyduklarını belirtti.

Mahmut Soyan, “70 küsur yaşındayım. Eskiye göre havalar değişti. Kar yağdığında biz kapıdan dışarı çıkamıyorduk. Çocukken tünel açıp dışarı çıktığımız hatırlıyorum. Kardeşlerimle havaya bakar ‘gece kar yapacak mı' diye iddiaya girerdik. Hep ‘kar yağar' diyenler kazanırdı. Şehir merkezine kar düşmesi şimdi önemli değil. Binaların çoğalmasından ötürü oluşan sıcaklıktan dolayı kar küstü buralara inmiyor. Ama şehir dışına yağsa yeter. Oralarda tarım alanları var. Önemli olan onlar. Burada ben kar görmesem de olur. Yağsa marta kadar kar tutar. Şu an kar ince ince yağıyor. Biraz sıklaşsa böyle devam etse aslında lapa lapa kar yağışından daha iyi tutar” dedi.

Şenol Şimşek, “Şu an hava soğuk. İklim şartları zamanla değişiyor. Eski kışlarımız şu anda yok. Çocukluğumuzda evlerin damlarında uzun uzun buz sarkıtları oluşurdu. Biz onlarla oyun oynardık. Şimdi yok. Şehir merkezindeki kar tat vermiyor” diye konuştu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahminine göre Perşembe günü kar yağışlı, Cuma günü çok bulutlu, Cumartesi ve Pazar günleri karla karışık yağmurlu, haftaya Pazartesi günü ise kar yağışlı hava bekleniyor.