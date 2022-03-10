İhlas Haber Ajansı

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Samsun şehir merkezinde hafif kar yağışı

SAMSUN (İHA) – Samsun’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde de aralıklarla yağıyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde de aralıklarla yağıyor.


Samsun'da hafta başından itibaren sıcaklıklar 6 ile 10 derece mevsim normallerinin altına düştü. Bazı ilçelerde ve Samsun'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken şehir merkezine ise ilk mart ayının ilk karı bugün düştü. Deniz seviyesinde olan şehir merkezinde etkisi sınırlı kalan yağış karla karışık yağmur şeklinde oldu. Aralıklarla yağan kar henüz zeminde tutunamadı.

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