Samsun şehitler için yürüyecek

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ), Samsun Valiliğinin desteğiyle düzenlediği ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek yürüyüş; tüm halk, okullar, resmî kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının katılımına açık olarak gerçekleşecek.

Şehitler Yürüyüşü, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı etkinlikleri arasında en dikkat çekenlerden biri olacak. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde Çanakkale Şehitlerini Anma Günü'nde düzenlenecek yürüyüş, saat 15.00'te Samsun şehir merkezinde İstiklal Caddesi'nde (Çiftlik) Devlet Su İşleri Samsun Bölge Müdürlüğü önünden başlayacak, Onur Anıtı'nda çelenk sunumu ve saygı duruşu ile birlikte sona erecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından geçen yıl ilki düzenlenen ve Çanakkale şehitleri başta olmak üzere vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizin yâd edildiği yürüyüşe üniversite öğrencileri ve personelinin yanı sıra on binlerce Samsunlu da eşlik etmişti. Bu yıl katılımın geçen yılı da geçmesi hedefleniyor.

Yürüyüşe katılmak isteyen Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri için OMÜ'nün tüm kampüslerinden servisler kaldırılacak.