Samsun sise teslim

Samsun'da yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 230 metreye kadar düşünce uçak seferlerinde aksama meydana geldi.

Mevsim geçişlerinde deniz ve hava sıcaklıklarının uyuşmaması üzerine görülen sis olaylarına Samsun'da sıklıkla rastlanıyor. Özellikle bu sabah sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 230 metreye kadar düştü. Güne sisli bir hava ile başlayan Samsunlular, görüş mesafesinin düşmesinden olumsuz etkilendi. Sis, havayolu trafiğinde de aksamaya yol açtı.

Sis nedeniyle uçakların beklemek zorunda kaldığını ifade eden yetkililer, şu bilgileri verdi:

“Deniz suyunun soğuk, havanın sıcak olması nedeniyle sis meydana geliyor. Biz buna ‘terselme' diyoruz. Sis olayları özellikle mevsim geçişlerinde bölgemizde sıkılıkla görülüyor. Samsun'da görüş mesafesi bazı yerlerde 230 metreye kadar düşmüştü. Sis havayolu trafiğini de etkiledi. Uçakların gecikmesine sebebiyet verdi. Sis dolayısıyla 1 uçak uzun süre beklerken, diğer uçaklar ise 1-2 saat beklemenin ardından uçuşlarını yaptılar.”

Pazar günü sağanak bekleniyor

19 Mayıs Pazar günü ise Samsun'da sağanak bekleniyor. Öğleden sonra başlayacak olan gök gürültülü ve sağanak yağışın saat 22.00'ye kadar devam etmesi tahmin ediliyor.