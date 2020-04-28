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Samsun-Sivas yük treni seferleri başladı

Samsun-Sivas demir yolu hattında ilk yük treni seferi yapıldı.


2015 yılının Eylül ayında tren trafiğine kapatılan Samsun-Sivas (Kalın) demir yolu hattında modernizasyon çalışmaları tamamlandı. 378 kilometre mesafede olan Samsun-Sivas arasında istasyon yolları dâhil toplam 420 kilometrelik bir modernizasyon çalışması yürütüldü. Yaklaşık 90 yıllık hattın alt yapısı ve üst yapısı yenilenerek, sinyalizasyon sistemi de devreye alındı.


Demir yolu hattında bir süredir deneme sürüşleri yapılıyordu. Dün gece saatlerinde ilk yük treni Sivas'tan yola çıkarak Samsun'a ulaştı. 1 hafta daha denemelerin süreceği, bir problem görülmediği takdirde düzenli yük treni seferlerinin devam edeceği öğrenildi.

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