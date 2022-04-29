Samsun Tabip Odası'nda yeni dönem

Ömer Faysal Çadır'ı başkan seçti.

Samsun Tabip Odası 2022 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu yapıldı. Üyeler sandık başına gitti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür Sanat Merkezi'nde yapılan seçimde Samsun Tabip Odası'nın 2022-2024 döneminde görev yapacak olan Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu ve Büyük Kongre Delegeleri seçimi için oy kullanıldı. Seçimi, Çağdaş Hekim Grubu Listesi kazandı. Mazbataların alınmasından sonra ilk toplantısını yapan yeni Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu Dr. Ömer Faysal Çadır'ı Başkan, Dr. Metin Turutoğlu'nu Genel Sekreter olarak görevlendirdi.

“Daha mutlu hekimler, daha sağlıklı bir Türkiye için mücadelemize devam edeceğiz”

Önceki dönem Samsun Tabip Odası Başkanlığını yürüten Dr. N. Funda Furtun'dan görevi devralan Dr.Ömer Faysal Çadır, “Hem Covid-19 pandemisi hem de özlük hakları mücadelesi ile geçen yoğun bir dönemi geride bıraktık. Samsun Tabip Odası yönetiminde yeni bir döneme giriyoruz ve görülüyor ki sorun yine orta yerde duruyor. Biz, yeni yönetim kurulu üyeleri olarak daha mutlu hekimler, daha sağlıklı bir Türkiye için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Seçim sonrası oluşan yönetim kurulunun diğer isimleri Dr. Sema Aydoğdu, Dr. Soner Bağ, Dr. Mehtap Kılıç, Dr. Özlem Mıdık ve Dr. D.Sıla (Karagöz) Özen oldu.