Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğünde ‘2 pozitif' vaka

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde '2 personelin' korona testinin 'pozitif' çıktığı açıklandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı açıklamada, “26 Haziran 2020 tarihli bazı basın yayın organlarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle ilgili olarak ‘korona testi yapılan personelde pozitif vaka sayısının 6'ya yükseldiği' yönünde haberler çıkmıştır. Söz konusu haberdeki bilgiler abartılı olup olayın gerçeği ve ayrıntısı aşağıdaki gibidir. Müdürlüğümüzde korona testi pozitif çıkan bir personelin tespiti sonrasında yapılan filyasyon çalışmaları sonucunda test yapılan personel arasında bir personelin daha testi pozitif çıkmıştır. Test yapılan diğer personelin testleri ise negatif çıkmıştır. Sonuç olarak şu anda İl Müdürlüğümüzde korona testi pozitif çıkmış '2 personel' bulunmakta olup başka personelde korona tespit edilmemiştir” dedi.