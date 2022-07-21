Samsun tarımda ipi göğüslüyor

Tarımsal üretim açısında verimli ovalara sahip olan Samsun birçok meyve ve sebze üretiminde Türkiye'de ilk 10'da yer alıyor.

Samsun genelinde 374 bin 94 hektar işlenen tarım alanı bulunuyor. Bu rakam Türkiye'de yapılan tarımın yüzde 1,62'sini oluşturuyor. Sebze üretimi verilerine bakıldığında Samsun 291 bin 532 ton lahana üretimiyle 1. sırada, 42 bin 98 ton karnabahar üretimiyle 2. sırada, 6 bin 103 ton barbunya, 31 bin 720 ton pırasa, 10 bin 235 ton turp üretimiyle 3. sırada, 4 bin 915 ton bal kabağı, 7 bin 800 ton brokoli üretimiyle 5. sırada, 21 bin 365 ton fasulye, 7 bin 470 ton ıspanak, 600 ton kırmızı pancar, 169 bin 329 ton biber üretimiyle 6. sırada, 109 bin 475 ton karpuz üretimiyle 8. sırada, 46 bin 665 ton kavun üretimiyle 11. sırada, 19 bin 202 ton patlıcan üretimiyle 12. sırada, 818 ton mantar üretimiyle 13. sırada ve bin 302 ton bezelye üretiminde 14. sırada bulunuyor.

Fındık ve kızılcıkta 2.sırada

Meyve üretimine bakıldığında ise 116 bin 795 ton fındık ve bin 186 ton kızılcık üretimiyle 2.sırada, 444 ton muşmula üretimiyle 3.sırada, 9 bin 611 ton kivi üretimiyle 4.sırada, 64 ton böğürtlen üretimiyle 5.sırada, 2 bin 214 ton dut üretimiyle 8.sırada, 5 bin 981 ton armut üretimiyle 13.sırada, 7 bin 157 ton şeftali üretimiyle 16.sırada, bin 325 ton ayva üretimiyle 17.sırada, 17 bin 141 ton elma üretimiyle 23. sırada ve 763 ton vişne üretiminde 24.sırada yer alıyor.

Çeltikte 2.sırada

Tarla bitkilerinde ekilen alanlar değerlendirildiğinde ise Samsun Türkiye genelinde çeltikte 209 bin 312 dekar alanla 2. sırada, soya fasulyesinde 19 bin 44 dekar alanda 5. sırada, 33 bin 367 dekar işlenmemiş tütünü ile 6. sırada, 196 bin 969 dekar ayçiçeği ekimi ile 10. sırada, 963 bin 15 dekar buğday ekimi ile 13. sırada, 99 bin 864 dekar mısır ekimi ile 24. sırada, 19 bin 140 dekar şeker pancarı üretimi ile 27. sırada, 8 bin 917 dekar kuru fasulye ekimi ile 28.sırada, 8 bin 370 dekar yulaf ekimi ile de 29. sırada bulunuyor.