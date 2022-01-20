İlkadım Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu'nda robotik kodlama atölyesi ve kütüphane açılışında konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Samsun, TEKNOFEST'te hazırlanıyor. Robotik kodlama konusu çok önemli. Biz çocuklarımızı şimdiden bu konuda hazırlamak durumundayız. Aksi takdirde çağın gerisinde kalma riskimiz var” dedi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) kapsamında İlkadım Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu'nun hazırladığı proje başarılı bulunarak desteklendi. Bu kapsamda alınan destekle okulda bir robotik kodlama atölyesi kuruldu. Yine aynı okulda Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) tarafından yapılan destek ile yeni bir kütüphane oluşturuldu. Okulda düzenlenen törenle atölyenin ve kütüphaneni açılışı yapıldı.

“Samsun TEKNOFEST'te hazırlanıyor”

Açılış töreninde konuşma yapan Vali Zülkif Dağlı, "Şu anda bir taraftan puzzle parçalarını tamamlamaya çalışıyoruz. Samsun, TEKNOFEST'te hazırlanıyor. TEKNOFEST süreci çok hızlı bir şekilde başladı ve süreç devam ediyor. Bu anlamda kodlama atölyeleri, robotik kodlamalar ve buna benzer hem atölyeler hem de yarışmalara hazırlıklar harıl harıl gerçekten tüm okullarımızda, kurumlarımızda, 2 üniversitemizde devam ediyor. Bu manada bunları önemsiyoruz. Bunlar küçük dokunuşlar gibi başlasa da ileride büyük çıktıları olacak faaliyetlerdir. Özellikle robotik kodlama konusunun ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Gerçekten şu anda yazılımcı ihtiyacı hat safhaya ulaştı. Biz çocuklarımızı şimdiden bu konuda hazırlamak durumundayız. Aksi takdirde yetişemeyiz. Çağın gerisinde kalma riskimiz var. Bu manada robotik kodlama atölyelerini bu manada arttıracağız. Şu anda 15 günlük bir süre zarfında Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bir eylem planı hazırladık. Bunları çok hızlı bir şekilde okullarımıza nasıl yapabiliriz diye bunların faaliyetlerini hızlandırmış olacağız. YEDAŞ bizim çok önemli bir kurumuzdur. Aydınlık vermek sadece şu ışığı vermekle olmuyor. Aydınlık vermek çocuklarımızı aydınlatmak, öğretmenlerimizi aydınlatmak, insanımızı aydınlatmak bunu hem bir kütüphane ile hem bir kitapla hem bir bilgi ile aydınlatmaktır. Bu kapsamda YEDAŞ Genel Müdürümüz Hasan Yasir Bey'e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kütüphanesiz okul kalmadı”

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise “Çok şükür hedefimiz gerçekleştirdik. Kütüphanesiz okulumuz kalmadı. Kodlama atölyesi kuruldu. Bu manada okulumuz gayreti önemlidir. Bir proje yazılıyor. Proje karşılığında bir hibe alınıyor. Buraya bir kodlama atölyesi kuruluyor. Kodlama biliyoruz ki hayatımızda çok önemli bir alandır. Bizden daha çok yeni nesil çocuklarımız için çok daha önemlidir. Belki bugün bir Windows programı kullanmak kadar hayati bir konu olacak” şeklinde konuştu.

Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Muhammet Usta da atölye ve kütüphane hakkında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından Vali Dağlı ve beraberindekiler atölye ile kütüphanenin kurdele kesimini gerçekleştirdi. Vali Dağlı yeni açılan yerleri gezerek bilgiler aldı.

Açılış törenine ayrıca YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.