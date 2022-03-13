Samsun temalı hediyelik eşyalar internetten satılacak

Samsun'un tarihi, turistik ve kültürel simgeleri ile değerlerini yerli ve yabancı turistlere tanıtmak amacıyla “Samsun” temalı hediyelik eşya ürünleri internetten de satışa sunulacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Onur Anıtı, Kurtuluş Anıtı ve Bandırma Vapuru gibi kentin tarihi dokusu ile turistik özelliklerini yansıtan hediyelik eşyaları Bandırma Hediyelik Eşya Satış Merkezi ile Medrese Kenevir ve İpek Atölyesi Satış Mağazası'nda satışa sunuyordu. Artık bu ürünler internetten de satılacak. Bu kapsamda oluşturulan e-ticaret sitesi 19 Mayıs'ta hizmete vermeye başlayacak. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında ev hanımları ve meslek ustaları tarafından üretilen ürünler de bu sitede yer alacak.

Samsun temalı 1200 çeşit ürün

Şehrin simgelerini yansıtan hediyelik ürünlerin satışını e-ticarete taşıyacak olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Ticaret Anonim Şirketi bunun altyapı çalışmalarına başladı. Ayrıca 17 ilçede hangi hediyelik eşyaların üretildiğini belirlemek için de çalışma yapıldı. Kapsamlı araştırmalar neticesinde de Samsun temalı 1200 çeşit hediyelik ürün tespit edildi. Samsun'un kültürel ve turistik potansiyellerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımında büyük kolaylık sağlayacak e-ticaret sitesi, şirket bünyesinde işletilecek. Hediyelik eşyaların satışından ticari gelir elde edilmeyecek. Dijital pazarlamayla ev ekonomilerine katkı sağlamak isteyen ev hanımlarına ve meslek ustalarına imkan sağlanacak.

En fazla ilgiyi gören 19 Mayıs 1919'un sembolü Bandırma Vapuru ile Onur Anıtı maketlerini internet ortamından yurdun dört bir yanına göndermeyi amaçlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi ayrıca satışa sunduğu Tarihi Saat Kulesi, Kızılırmak Kuş Cenneti'ni anımsatan hatıra objeleri, biblo ve heykeller, anahtarlık, magnet, kupa, bardak, puzzle ve rozet gibi diğer ürünleri de tanıtacak.

Kenevir ürünleri de satılacak

Bunun yanı sıra Medrese Kenevir ve İpek Atölyesi Satış Mağazası'nda ise tarihi simgelerin yanı sıra istihdama katkı sağlamak amacıyla kadınların kumaş dokuduğu kenevir atölyesinde üretilen anti bakteriyel özellikli çanta, gömlek, elbise, maske, yatak örtüleri, yastık kılıfları, çocuk giyim, fular, atkı, şal ve kumaş gibi ürünler de internet ortamından satılacak. Satılan ürünlerin geliri ise sahiplerine verilecek. Sosyal sorumluluk projesi hakkında açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, projeye hem şehrin tanıtımı hem de aile ekonomilerine katkı sağlanması açısından büyük önem verdiklerini söyledi.

Başkan Demir, “Şehrimizin tüm potansiyellerini tanıtmak için yoğun mücadele veriyoruz. Bunun bir parçası marka ürünler oluşturmaktır. Marka ürün oluşturmanın günümüzdeki en kolay yolu da e-ticaret dijital satış pazarlama yöntemidir. Başlattığımız proje kapsamında biz de e-ticareti şehrimizin sembolünü taşıyan tüm hediyelik eşyaların satışında kullanacağız” diyerek, “İlgili arkadaşlarımız, yazılım ve teknik altyapı çalışmalarında sona yaklaştı. İnşallah 19 Mayıs günü hizmete açacağız. Siteyi takip edecek insanlar, ihtiyaçları varsa ürün siparişi verebilecek yoksa da şehrimiz hakkında bilgi sahibi olacak. Sitede ayrıca belediyemiz tarafından hazırlanan kültürel yayınlar da yer alacak. Elde edilecek gelir ise üreten ev hanımlarımıza ve meslek ustalarımıza takdim edilecek” ifadelerini kullandı.