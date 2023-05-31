Samsun ‘tıbbı aromatik bitki' üretiminde merkez oluyor

Samsun'u 'tıbbı aromatik bitki' yetiştiriciliğinde merkez konumuna getirecek çalışmalara hız verildi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı(DOKAP) ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılarak bölgenin bu alanda bir üretim merkezi haline getirilmesi hedefi doğrultusunda çalışmalar yürütülüyor. Bu çerçevede, DOKAP ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Samsun'un Kavak ilçesinde çiftçilere adaçayı ve kekik fide dağıtım töreni yapıldı.

“Doğu Karadeniz Bölgesi Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında Kavak'ın Azaklı Mahallesi'nde yapılan programda 12 üreticiye hibe olarak 264 bin bin kekik ve 304 bin Anadolu adaçayı fidesi dağıtım yapıldı.

Programa DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir, Samsun İl Tarım Müdürü İbrahim Sağlam, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz ve Kavak Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü yetkilileri ile tarım ilçe müdürleri ve çiftçiler katıldı.

Programın açılışında konuşan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Samsun tarımında projelerle katkı sunmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışmada daha geniş kitlelere ulaşmak ve desteği tabana yaymak konusunda güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de ilimizde tarımsal üretimi teşvik için daha yeni projelerle ivmeyi artıracağız” dedi.

Proje Yürütücüsü Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Çıkış Kanca, “Yürütülen çalışma ile Kavak, Alaçam, Atakum, Çarşamba, İlkadım, 19 Mayıs ve Yakakent 28 çiftçimize 400 bin adet kekik, 400 bin adet adaçayı, 40 bin adet ekinezya fide desteği sağlanarak 210 dekar alanda dikim yapılacaktır. Daha önceki dağıtımlarla birlikte bugüne kadar 15 çeşitte 987 dekar alanda destek verilmişti. Bu proje ile toplamda 578 dekar alanda 154 çiftçiye destek sağlamış olacağız” diye konuştu.

DOKAP Başkan Yardımcısı Şeref Demir ise konuşmasında “DOKAP olarak on bir ilde faaliyet gösteren kurumumuzun sahada üreticiye doğrudan dokunan ve katkı sağlayan bu çalışması ile bir kez daha çalışmalarımızın karşılığını görmekteyiz. Bu çalışma ile hitap ettiğimiz bölgede tıbbi bitkilerin yaygınlaşması ve kümelenme olması hedefine ulaşmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreçte hasat ve ambalajlama konusunda çalışmamız yürüterek çalışmayı taçlandıracağız” diye konuştu.