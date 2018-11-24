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Samsun Ticaret Borsası Başkanı'nın oğlunun yaralanmasıyla ilgili 5 kişi adliyede

Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır’ın oğlu Semih Çakır’ın silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli Adliyeye sevk edildi.

Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır'ın oğlu Semih Çakır'ın silahla yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli Adliyeye sevk edildi.


2 gün önce gece arkadaşlarıyla restorana giden iş adamı Semih Çakır, restorandan çıkış yaptığı sırada 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Çakır'ın ağır yaralandığı olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri E.Ö., İ.B., S.S., B.Ç. ve Z.Ç.'yi gözaltına aldı. 5 şüpheli, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçmesinin ardından polis ekiplerince Samsun Adliyesine sevk edildi.


Adliye çevresinde toplanan bir grup vatandaş "Z.Ç. yalnız değildir" ve "Mazlumların yanında olun" diye slogan attı.

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