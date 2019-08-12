Samsun TSO Başkanı Murzioğlu: “Bayramlar toplumsal birlikteliği sağlıyor”

Samsun TSO'nun Kurban Bayramı kutlama programı her yıl olduğu gibi bu yıl da yine birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu. Samsun TSO'da gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, kapıda karşıladığı misafirleriyle yakından ilgilendi.

Murzioğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı

Burada açıklamalarda bulunan Murzioğlu, dini ve milli bayramların, toplumsal birlikteliği sağladığını belirterek, “Bugün tekrar hep birlikte bir araya gelmekten gerçekten çok mutluyum. Bu vesile ile birbirimize karşı birlikteliğimizin ne kadar önemli olduğunu, sevginin ve saygının ne kadar değerli olduğunu, birlikte çalışırsak ne kadar çok başarı elde edeceğimizi tekrar hatırlıyoruz. Bilindiği üzere bayramlar, iyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı müstesna günlerimizdir. Bayramlarda yoğunlaşan sevgi, barış ve kardeşlik ortamının daim olması hepimizin ortak temennisidir” dedi.

Programa ayrıca, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüb Güler, Samsun TSO yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.