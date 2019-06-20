Samsun TSO genç girişimcilerden “Yeni Nesil Patronlar” paneli

Samsun TSO Meclis Salonunda gerçekleştirilen panelde açıklamalarda bulunan, TOBB Samsun Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ümit Bener Ayla, kurumsallaşmanın ve ihracatın büyümek isteyen tüm şirketlerin vazgeçilmez birer konusu olduğuna vurgu yaptı. Aile şirketlerinin ekonomiye etkisinden bahseden Ayla, “Fortune 500'e göre dünyadaki en büyük ve başarılı şirketlerin yüzde 40'ı, AB raporlarına göre dünyada var olan şirketlerin yüzde 60'ı, Amerika'daki şirketlerin yüzde 90'ı aile şirketidir. Aile şirketlerinin ekonomiye bu kadar etkisinin olduğunu düşünürsek önem derecesinin de ne boyutta olduğu ortaya çıkacaktır. Türkiye'de şirketlerin yüzde 95'i, KOBİ'lerin ise yüzde 99'u aile şirketi. Aile şirketleri sağladıkları ekonomik gelişim, ürettikleri değer ve oluşturdukları istihdam ile ülke ekonomisinin büyümesinde ve kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır” dedi.

“Sürdürebilirliğin yolu kurumsallaşmadan geçiyor”

CGS Center Kurucu Başkanı Dr. Güler Manisalı Darman ise, piyasa ekonomisinde büyümenin ön koşulunun sürdürülebilirlik olduğuna dikkat çekerek, “Sürdürülebilirliğin yolu ise kurumsallaşmadan geçmektedir. Kurumsal yönetimin prensipleri ise sorumluluk, adillik, hesap verilebilirlik ve şeffaflıktan geçiyor. Bunu yapabilmek için profesyonel yöneticilerin kurumlarda görev alması gerekiyor. Ülkemizde aile şirketlerinin ağırlıkta olduğu bilinen bir gerçektir. Bir diğer bilinen gerçek ise, aile şirketlerinin özellikle üçüncü kuşaktan sonra ayakta kalma şanslarının giderek azalmakta olduğudur. Bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de ekonominin temel direği küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. Doğru bir risk yönetimi, doğru stratejiler, çoğunluğu aile şirketi olan KOBİ'leri gelecek kuşaklara taşıyacaktır” diye konuştu.

Konuşmalarında ardından ise, Dr. Güler Manisalı Darman moderatörlüğünde panel düzenlendi. Panelde kendi aile şirketleri yönetimlerinde yer alan kişiler bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.