Samsun TSO ile Brçko Ticaret Odası arasında ‘iş birliği protokolü'

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) ile Bosna Hersek'in Brçko Ticaret Odası arasında iki bölgenin teknolojik, ticari ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmeye, iş birliğini geliştirmeye yönelik “iş birliği protokolü” imzalandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin daveti üzerine şehre gelen Bosna Hersek Cumhuriyeti Brçko kenti heyeti, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyarette, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile Brçko Ticaret Odası arasında “iş birliği protokolü” imzalandı. Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Brçko Büyükşehir Belediye Başkanı Esed Kadriç, Brçko İş insanları Derneği Başkanı Sevalija Suljkanoviç ve Belediye üst düzey yöneticileri ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyelerinin de bulunduğu törende protokole imzayı Samsun TSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Brçko Ticaret Odası adına da Oda Başkanı Ddragan Dukiç imza attı.

Birlikten kuvvet doğar

İki bölgenin teknolojik, ticari ve ekonomik ilişkilerini güçlendirmeyi, iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan “iş birliği protokolü” töreninde, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelinin yanı sıra öne çıkan sektörlerine ilişkin bilgiler verdi. Konuşmasında, imzalanan protokolün ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını belirten Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “Türkiye ve Bosna Hersek iki kardeş ve dost ülkedir. Tarihi köklerle sağlam biçimde bağlı olduğumuz Bosna Hersek'le ilişkilerimiz bizim için hep önem arz eder. Bosna Hersek bizim geçmişten bu yana bağlarımızın olduğu dost ve kardeş ülkemizdir. Oda başkanı olarak da değişik zamanlarda ziyaretlerim oldu. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çok olanak var. Var olan gönül köprüsünü sanayi, ticaret başta olmak üzere her alanda geliştirmek için üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Birlikten kuvvet doğar. Bunu da birlikte yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Ekonomiyi ve ticareti geliştirmek için bir fırsat

Törende konuşan Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Samsun'a kısa dönem önce yine geldiğini hatırlatarak, “Sizler, Bosna Hersek için çok önemlisiniz. İnşallah kazan kazan çerçevesinde önemli işlere hep birlikte vesile olacağız” diye ifade etti. Brçko Büyükşehir Belediye Başkanı Esed Kadriç, kentin genel yapısı ve yatırım fırsatları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Kadriç, imzalanan protokolün ekonomiyi ve ticareti geliştirmeye dönük bir fırsat olduğunu belirtti. Brçko'nun Bosna Hersek'in özel statüye sahip bir şehri olduğunu belirten Kadriç, “Brçko, Bosna Hersek'in kanunlarına ve anayasasına uygun olmak kaydıyla kendi ihtiyaç duyduğu kanunları çıkartabilme yetkisine sahip. Bu da yatırımcı için büyük bir avantaj. İhtiyaç duyulan bütün düzenlemeleri yapabiliyoruz. Brçko aynı zamanda önemli yerlere ulaşım avantajı olan, çok önemli bir coğrafi konuma sahip” diye konuştu.

Brçko Ticaret Odası adına da Oda Başkanı Ddragan Dukiç de Samsun'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “İki kardeş belediyenin, ekonomilerinin de birbirine bağlanması bu vesile ile iş insanlarının bir araya gelmesi, yatırım, iş ve ticaret konuşması kardeşlik ilişkilerinin derinleşmesi açısından çok önemli. Brçko, Samsun'a göre daha küçük bir şehir ama kalbi, yüreği ve imkanlarıyla yatırımcıya açık bir şehir. Brçko ve Samsun, birçok anlamda benzer iki şehir. İş birliğini geliştirmek adına da gerekli katkıyı sağlamaya hazırız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Karşılıklı anı takdiminin ardından da Bosna Hersek Heyeti ile Samsunlu iş insanları arasında İş Birliği ve Yatırım Fırsatları Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.