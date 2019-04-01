Samsun TSO ile OKA arasında teknik destek sözleşmesi imzalandı

2019 yılı teknik destek programı kapsamında Samsun TSO'nun başvuru sahibi olduğu ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından destek almaya hak kazanan, “İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu Paralelinde Pratik Bordro Yönetimi ve Özlük İşlemleri Eğitimi” başlıklı projesi taraflar arasında imzalandı. OKA'da düzenlenen törende, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Oda Genel Sekreteri Süleyman Karabük ve OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, projeye imza attı.

Teknik eğitim verilecek

Yapılan sözleşme imza töreninde konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, projenin hayırlı olmasını temenni ederek, “Üyelerimizin kurumsal kapasitenin artırılması temel hedeflerimizden birisidir. Bu bağlamda OKA'nın teknik destek programı bizim gibi meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları için güzel bir fırsat sunuyor. Sunmuş olduğumuz İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu Paralelinde Pratik Bordro Yönetimi ve Özlük İşlemleri Eğitimi başlıklı projemiz başarılı bulunarak desteklenmesi yönünde karar verildiği için memnun olduk. Proje ile 25 adet üyemizin ilgili birimlerinde çalışan personeli 24 saat teknik eğitim alacaklar. Eğitimde edinilecek kazanımlar neticesinde üye işletmelerimizin teşviklerden etkin faydalanması ve doğru istihdam planlaması yapmaları mümkün olacaktır. Bu durum işletmelerin finansal yönetimlerini de destekleyecektir. Sürdürülebilir bir işletme için bunlar önemli hususlardır. Odamız tarafından üyelerin kapasitelerini güçlendirmek adına güncel bilgilendirmeler ve eğitimler sürekli düzenlenmektedir. Gelecek talepler çerçevesinde eğitimlerimiz devam edecek” dedi.

OKA, proje bekliyor

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası yönetimini sundukları projeden ötürü tebrik eden OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, “Teknik destek programını önemsiyoruz. Özellikle, özel sektörün ve sivil toplumu temsil eden meslek odalarının, derneklerin, birliklerin, kooperatiflerin yönetimlerine ve üyelerine yönelik kurumsal kapasiteyi artırıcı, faaliyet alanlarındaki ve sektörlerindeki katma değeri artırıcı, iş yapış biçimlerinde yenilikçi anlayış ve yaklaşımları benimsemeyi kolaylaştıracak teknik destek proje önerilerini beklediklerini belirtti. Proje başvurularımız, online olarak 'www.kaysuygulama.sanayi.gov.tr' adresinden alınıyor. Ayrıca, başvuru süreci ile ilgili her türlü yardım 0362 431 24 00 nolu telefondan veya 'td@oka.org.tr' adresi üzerinden de alınabilir” diye konuştu.