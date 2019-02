Samsun TSO Meclis Üyeleri eğitim seminerine katıldı

Üç gün boyunca süren seminerde, TOBB faaliyetleri ve çeşitli konularda uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı.

TOBB tarafından “Oda/Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri” düzenlendi. Samsun TSO Meclisinden 46 meclis üyesinin katıldığı seminer üç gün sürdü. Seminer boyunca üyelere, ‘TOBB'un Kurumsal Yapısı', ‘Cemil Çiçek ile Söyleşi', ‘Küresel Gelişmeler ve Türkiye', ‘Kredi Garanti Fonu', ‘TOBB ETÜ Sunumu', ‘TOBB Tahkimi ve Arabuluculuk', ‘TOBB İştirakleri', ‘Türk Ekonomisindeki Gelişmeler', ‘İş Hayatında İletişim', ‘Etkili Yönetim Becerileri', ‘E-Ticaret ve Sosyal Medya', ‘Finansal Yönetim', ‘Medya İlişkileri', ‘Protokol Kuralları' gibi konularda uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı.

Hisarcıklıoğlu, meclis üyeleriyle bir araya geldi

Eğitimin son gününde ise TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, meclis üyeleriyle bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu, meclis üyelerinden, TOBB ve oda/borsalar tarafından yapılan çalışmaların üyelere duyurulması konusunda destek istedi. TOBB olarak 365 oda/borsa başkanı ile bölge bölge bir araya geldiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, bu toplantılarda gündeme gelen talep ve sıkıntıları başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlara tek tek ilettiğini aktardı. Bankalarla ilgili sıkıntıları çözmek amacıyla da Türkiye Bankalar Birliği ile bir araya geldiklerini ve 14 ilde istişare toplantıları yaptıklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, bankacıların reel sektörün sorunlarını ilk defa sahaya inerek, birinci ağızdan dinlediğine işaret etti. Oda ve borsalardan gelen talepler karşısında yapılan icraatlar konusunda meclis üyelerini bilgilendiren Hisarcıklıoğlu, ayrıca, istihdam, finansman, vergi, mevzuat ve destekler konularında da takip edilen çalışmalar hakkında katılımcıları aydınlattı. Konuşmasında birlik ve berberlik vurgusu da yapan Hisarcıklıoğlu, oda/borsa seçimleri sonrasında tüm meclis üyelerinin başkan ve yönetim kurulunun etrafında birleşmesinin ve farklı düşünse bile meclisten çıkacak kararları, kendi fikri olarak benimsemesinin gerektiğini söyledi.

Murzioğlu, teşekkür etti

Seminere katılan Samsun TSO meclis üyeleri, etkinliğin çok faydalı ve verimli geçtiği görüşünde birleşti. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise katılımlarından dolayı meclis üyelerine teşekkür ederek, “Meclis üyelerimizin de oldukça yoğun geçen seminerden memnun kalmış olmaları bizleri ayrıca mutlu etti. Meclis üyelerimiz seminerin ilk gününde çatı kuruluşumuz olan TOBB ve iştirak şirketlerinin yapısı ve faaliyetlerine ilişkin bilgilendirildi. İkinci ve üçüncü gün ise seminere katılanlar özellikle iş hayatlarında her zaman karşılarına çıkabilecek konularda uzmanlarımız tarafından bilgilendirildi. Artık farkındalık ve bilgi çağındayız. Farkındalık oluşturan ve bilen rakiplerinin her zaman bir adım önünde oluyor. Seminerlerde alanlarında uzman olan hocalarımız, girişimcilerin her zaman faydalanabileceği imkanlar konusunda doyurucu bilgilerle bizleri aydınlattı. Böylesi bir projeye imza atan başta TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.