Samsun TSO seçimi: Murzioğlu ve Akyüz sandıklardan başarıyla çıktı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın(TSO) meclis üyeleri ve meslek komitesi asil ve yedek üyelerini belirleyen ilk etap organ seçimleri tamamlandı. İlginin yoğun olduğu seçimlere tek listeyle giren mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, 40 meslek komitesinden de 39'unu almayı başardı.

Samsun TSO'nun 40 meslek grubunda 95 meclis üyesi ve 230 meslek komitesi üyesinin belirleneceği organ seçimleri önceki gün tamamlandı. Seçme ve seçilme hakkına sahip üyeler kurulan 15 sandıkta oylarını kullandı. 40 meslek gurubundan 32'si tek listeyle seçime giderken, 8 gurupta ise çift liste yarıştı. Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 5'inci komiteden, Meclis Başkanı Haluk Akyüz de, 8'inci komiteden tek listeyle seçimlere katıldı. İlginin yoğun olduğu seçimler akşam saat 17.00'da son buldu. İlk etap seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, 40 meslek komitesinden 39'unu almayı başardı. Seçimler sonunda Murzioğlu ve Akyüz, tebrikleri kabul etti.

Birlik ve beraberlik mesajı verdiler

Seçimlere katılan tüm üyelere teşekkür eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Seçimlerin şimdiden Samsun'a ve Samsun iş dünyasına hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bu seçimlerin kaybedeni yok. Kazanan Samsunumuzdur. Seçim sürecini Odamızın kimliğine, tarihine yakışır bir hassasiyet içinde yürüttük. Her zaman olduğu gibi Samsunumuzun ekonomisi, kalkınması için birlik ve beraberlik çerçevesinde ilimizin ortak paydasında çalışmaya, Odamızı da kurumsal anlamda geliştirmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz. Bizlere güven duyarak teveccüh gösteren, destek olan üyelerimize, tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün tamamladığımız meslek komitesi ve meclis üye seçimlerinin ardından 8 Kasım Salı günü tekrar sandık başına giderek, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı, TOBB Genel Kurul Delegeleri, Disiplin Kurulu ve bazı komisyonlarımızın üyelerini belirleyeceğiz” dedi.