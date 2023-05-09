Samsun TSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi hizmete açıldı

İş, ticari, tüketici ve kira uyuşmazlıklarında Samsun iş dünyasına hizmet sunması amacıyla kurulan "Samsun TSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi" düzenlenen törenle hizmete girdi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altına kurulan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. İş, ticari, tüketici ve kira uyuşmazlıklarında Samsun iş dünyasına hizmet verecek olan Samsun TSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Uyum Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin önemine işaret ederek, hayırlı olması temennisinde bulundular.

“Samsun iş dünyasına hayırlı olsun”

Samsun Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin iş dünyası camiasına hayırlı olmasını dileyen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Ticari hayattaki hız ve beraberindeki değişimlerle birlikte hukuki ihtilaflar da hızla çoğalıyor. Bunun neticesi olarak da ihtilafların çözümü için uzun meşakkatli bir süreç başlamaktadır. Ticari hayatın önünü tıkadığından, bu ihtilafların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması iş dünyası açısından büyük önem taşıyor. İtirazla, temyizle beraber bir davanın çözüme kavuşturulması iyimser bir yaklaşımla dört yıl sürüyor. Çözüme kavuşması beklenen bir davanın yıllarca sonucunun beklenmesi, ticari hayatı sekteye uğratmakta bu durum bazen bir domino taşı etkisi oluşturarak zincirleme olarak işletmenin sonunu da getirebiliyor. İşte bu noktada TOBB Uyum Başkanımız Sayın Cemil Çiçek'in Adalet Bakanlığı döneminde alternatif bir çözüm olarak başlattığı arabuluculuk sistemine ilişkin olarak TOBB bünyesinde kurulan UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, artık odamız çatısı altında da hizmet verecek. Düşük maliyet, kısa sürede neticelenmesi, gizlilik ve güvenilirlik, uzmanlık gibi anahtar kriterler üzerine kurulan bu sistemin Samsun'da önemli bir parçası olan Samsun Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Açılışa ayrıca, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen oda ve borsa başkanları katıldı.