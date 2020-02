Samsun TSO ve SAMGİAD ortak proje geliştirecek

Ziyarette ortak proje geliştirme noktasında fikir birliğine varıldı.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin ile birlikte SAMGİAD'ı ziyaret etti. Ziyarette Başkan Murzioğlu, bir süre önce yapılan seçimlerde göreve gelen SAMGİAD yönetimine yeni çalışma döneminde başarılar diledi.

Öztekin projelerini anlattı

Ziyarette ilk olarak söz alan SAMGİAD Başkanı Onur Öztekin, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin'i derneklerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Öztekin, göreve geldikten sonra yaptıkları çalışmalar ve dönem içinde yapacakları projeler konusunda bilgiler verdi. Samsun TSO'nun SAMGİAD'ın her zaman destekleyicisi ve yanında olduğunu belirten Başkan Öztekin, "Önceki dönemlerdeki yönetim kurullarımız TSO ile her zaman sıcak ilişkiler geliştirdi. Biz de görev süremizde üyelerimizin tamamına yakınının üye olduğu TSO ile iyi olan ilişkilerimizi daha üst seviyeye taşıyacağız. TSO ile hem üyelerimize katkı sağlamak adına hem de sosyal sorumluluk anlamında ortak projeler geliştirmek istiyoruz. Samsun iş dünyasının çatı kuruluşu olan Samsun TSO'nun olduğu her yerde SAMGİAD olarak biz de varız. Sizin, bizim yanımızda olduğunuz gibi biz de sizin yanınızdayız. Bu anlamlı ziyaretiniz için yönetim kurulum ve üyelerimiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

“Yeter ki Samsun kazansın”

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise SAMGİAD Başkanı Onur Öztekin ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerini ileterek, "TSO Başkanı olduktan bugüne kadar SAMGİAD benim için her zaman özel ve önemli olmuştur. Şehrimizin pırıl pırıl, birbirinden değerli genç iş insanlarının bir araya gelerek oluşturdukları bu yapı, Samsun adına çok önemlidir. SAMGİAD geçmişte birçok örnek projeye imza atmıştır. Yeni dönemde daha güzel ve faydalı işler yapılacaktır. Gelin birlikte Samsunumuza ve insanımıza katkı sağlayacak projeler yapalım. Bu anlamda TSO olarak, bize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Yeter ki Samsun kazansın. Bu anlamda değerli kardeşimiz Onur Öztekin başkanlığında oluşan yönetim kuruluna, yapacağı çalışmalarda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleşen tanışma ve karşılıklı fikir alışverişi ile ziyaret sona erdi.