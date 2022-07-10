Samsun TSO'da bayram coşkusu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) geleneksel Kurban Bayramı kutlaması, çok sayıda davetlinin katılımıyla birlik ve beraberlik içinde gerçekleşti.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın Kurban Bayramı kutlama programı birlik ve beraberlik görüntülerine sahne oldu. Samsun TSO'da gerçekleştirilen bayramlaşma törenine AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. Törende Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, kapıda karşıladığı misafirleriyle yakından ilgilendi.

Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, hayırlara vesile olmasını dileyen Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, dini ve milli bayramların, toplumsal birlikteliği sağladığını belirtti. Başkan Murzioğlu ayrıca şunları söyledi:

“Bugün tekrar hep birlikte bir araya gelmekten gerçekten çok mutluyum. Bu vesile ile birbirimize karşı birlikteliğimizin ne kadar önemli olduğunu, sevginin ve saygının ne kadar değerli olduğunu, birlikte çalışırsak ne kadar çok başarı elde edeceğimizi tekrar hatırlıyoruz. Bilindiği üzere bayramlar, iyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı müstesna günlerimizdir. Bayramlarda yoğunlaşan sevgi, barış ve kardeşlik ortamının daim olması hepimizin ortak temennisidir. Bu duygu ve düşüncelerle kurban bayramının, ülkemize, büyük milletimize, İslam alemine, barışa her günkünden daha çok ihtiyacı olan bütün insanlığa mutluluk, huzur ve başarı getirmesini temenni ediyorum.”