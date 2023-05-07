Samsun TSO'da odalar arası işbirliği görüşüldü

SAMSUN (İHA) – Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu, Gürcistan'ın Acara Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Giorgi Romanadze ve Poti TSO Başkanı Aleksandre Tsulaia ile odalar arası işbirliği konuları görüştü.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, bu yıl 7'incisi düzenlenen Samsun İnşaat, İnşaat Malzemeleri, Asansör, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı'nı ziyaret ve ikili iş görüşmelerinde bulunmak üzere kente gelen Gürcistan'ın Acara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Giorgi Romanadze ve Poti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Aleksandre Tsulaia'yı makamında kabul etti. Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kerem Tüfekçi ve Zafer Dilmen'in de bulunduğu ziyarette odalar arası ikili işbirlikleri görüşüldü.

Murzioğlu: “Ortak işbirliklerine hazırız”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun'un ekonomik yapısı ve öne çıkan sektörleri hakkında mevkidaşlarına bilgi verdi. Sınır komşusu olan Gürcistan'la geçmişi çok eskiye dayanan iyi ilişkiler içinde olduklarını belirten Başkan Murzioğlu, ”Öncelikle sizleri kentimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu toplantımızın fikir alışverişi yapma ve aynı zamanda iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok büyük fayda sağlayacağını umut ediyorum. İki ülkenin ortak hedefleri ve tarihten gelen işbirlikleri var. Sizlerle çok iyi olan ticari ilişkilerimizin yapacağımız işbirlikleriyle daha ileri seviyeye taşıyacağımıza inancım tam. Oda olarak ticari işbirliğimizi geliştirmek adına da elimizden gelen çabayı göstermeye hazırız” dedi.

“Sizlere her zaman kapımız açık”

Samsun'da bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade eden Acara TSO Başkanı Giorgi Romanadze ve Poti TSO Başkanı Aleksandre Tsulaia ise, “Türkiye bize en yakın ülke. Çok da güzel ticari ilişkilerimiz var. Sizlerin tecrübelerinizi, birikimlerinizi ve imkanlarınızı biliyoruz. Türkiye'den gelen iş insanlarına da her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sizleri kendi vatandaşlarımızdan ayırmıyoruz. İki ülke arasında da iş insanlarımıza katkı ve fırsat sağlayan ticari anlaşmalar da var. Ama bunlardan hala haberdar olmayan iş insanlarımız var. İş insanlarımıza bunları anlatıyoruz. Sizlere her zaman kapımız açık. Sizlerin de dediği gibi amacımız, yapacağımız işbirlikleriyle güçlü olan işbirliklerimizi daha da ileriye taşımak” diye konuştu.

Gürcistan Acara TSO Genel Sekreteri Ednar Bolkvadze ve Başkan Danışmanı Lasha Bolkvadze'nin de hazır bulunduğu ziyarette Murzioğlu ve Akyüz, misafirlerine anı takdiminde bulundu. Romanadze ve Tsulaia ise misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.