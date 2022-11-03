Samsun TSO'da seçim heyecanı

40 meslek komitesinde 95 meclis üyesi ile 230 meslek komitesi üyesinin seçileceği Samsun TSO seçimlerinin ilk turu başladı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda 40 meslek grubunda 95 meclis üyesi ve 230 meslek komitesi üyesinin seçileceği seçimler, sabahın erken saatlerinde başladı. Seçmenlerin oylarını kullanmasıyla başlayan seçimlerde ilk olarak 95 meclis üyesi, 230 meslek komitesi üyesi seçilecek. Seçilen meclis üyeleri de bir hafta sonra yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, meclis başkanı, meclis divanı, TOBB delegeleri ve disiplin kurulu ve çeşitli komisyon üyelerini seçecek.

3 katta kurulan 15 sandıkta yapılan seçimlerde 40 meslek grubunda seçime gidildi. 33 meslek grubunda tek liste halinde seçime gidilirken, 7 meslek grubunda ise karşılıklı 2 grup çekişti.

Başkan Murzioğlu: “Kazanan Samsun olacak”

Seçimlerin başlamasıyla birlikte Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, seçmenleri selamladı. Başkan Murzioğlu, “Seçimler seçmenin takdiridir. Bize, ‘bir kere daha devam edin' dediler. Biz de devam edeceğiz inşallah. İş dünyamıza hayırlı olsun. Samsun'a yakışır bir seçim oluyor. Bu seçimlerin kaybedeni yok. Samsun'un ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Seçimler sonucunda kazanan Samsun olacak” dedi.

Başkan Salih Zeki Murzioğlu, 1005 Nolu sandıkta 5. komiteden oyunu kullanırken, Haluk Akyüz ise 1001 Nolu sandıkta 8. komiteden tercihini yaptı.