Samsun TSO'dan Bordro Yönetimi ve Özlük İşlemleri Eğitimi

Samsun TSO, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Teknik Desteği ve bir akademi uzmanlarının katılımıyla İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu paralelinde Pratik Bordro Yönetimi ve Özlük İşlemleri Eğitimi düzenledi. Samsun TSO'da düzenlenen eğitim üç gün sürdü. İnsan kaynakları ve bordrolama süreçlerinde uzman olan ya da uzmanlaşmak isteyen profesyonellere yönelik olarak mevzuata ve uygulamaya ilişkin son değişikliklerin aktarılması hedeflenen eğitimde, akademi uzmanlarından Canan Gülbey ve Selda Güzel tarafından, Ücret Kavramları, Bordro Dinamikleri ve Uygulamaları, Sosyal Güvenlik Mevzuatı Çerçevesinde Bordro Uygulamaları, İşveren Teşvikleri, Yasal Bildirimler, Örnek Bordro Hesaplamaları, Yabancı Çalışanların Vergilendirilmesi ve Çalışma İzinlerine İlişkin Süreçler, Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Sık Yapılan Hatalar, Riskler ve Çözüm Yolları başlıklarında bilgi verildi.

Amaç doğru istihdam ve teşviklerden etkin faydalanma

Eğitimin OKA ile imzalanan teknik destek sözleşmesi kapsamında düzenlendiğini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Odamıza kayıtlı aktif yaklaşık 7 bine yakın üyemiz bulunmaktadır. Üyelerimizin kurumsal kapasitenin arttırılması temel hedeflerimizden birisidir. Bu bağlamda OKA'nın teknik destek programı bizim gibi meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları için güzel bir fırsat sunuyor. Günümüzde en küçük ölçekli işletmeden, en büyük işletmeye kadar tüm işletmelerde bordro ve özlük işlemleri faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Eğitimde edinilecek kazanımlar neticesinde üye işletmelerimizin teşviklerden etkin faydalanması ve doğru istihdam planlanması yapmaları mümkün olacaktır. Bu durum işletmelerin finansal yönetimlerini de destekleyecektir. Sürdürülebilir bir işletme için bunlar önemli hususlardır” dedi.