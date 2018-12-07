Samsun TSO'dan sağlık sözleşmesi

Samsun TSO, üyelerinin, üye yanlarında çalışan işçilerin, birinci derecede yakınlarının, ayrıca, oda personeli ve birinci derecede yakınlarının sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri ile kurumsal sağlık sözleşmesine imza attı. Tüm branşları kapsayan kurumsal sağlık sözleşmesi imza töreni Samsun Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı. Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz'ün de bulunduğu törende sözleşmeyi, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen imzaladı.

Oda üyelerini, çalışanlarını ve birinci derecedeki yakınlarını kapsıyor

Sözleşmeye imza atan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bilindiği gibi odamız yaklaşık 8 bin üyesi ile kentimizin en büyük sivil toplum kuruluşlarının başında gelmekte. Yapılan anlaşmayla birlikte odamızın çalışanlarımızın yanı sıra, odamıza kayıtlı üyeler, üyelerimizin yanlarında çalışanları ve birinci derece yakınları Büyük Anadolu Hastanelerinden sağlık hizmetlerinin sağladığı imkanlardan faydalanabilecektir. Üyelerimiz, belgelemek koşulu ile kendileri ve çalışanları, ayrıca birinci derecedeki yakınları tüm branş ve hizmetlerden indirimli şekilde faydalanabilecekler. Bu imkanı bize sağlayan Büyük Anadolu Hastaneleri yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Teşekkür etti

Büyük Anadolu Hastanelerini tercih ettiği için Samsun TSO Yönetimine teşekkür eden Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize umut olmaya devam ediyoruz. Her kesimden büyük takdir gören sağlık uygulamaları ile hastalarımıza aile ortamı sunuyoruz. Alanında uzman kadrosuyla kaliteli hizmet vermeye büyük önem gösteriyoruz. Hastane olarak her zaman sorumluluklarımızın bilincinde hareket etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bu imkanlardan daha iyi faydalanmaları amacıyla eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları, kamu, kurum ve kuruluşlarıyla sağlık anlaşması imzalıyoruz. Bu düşünceler içinde bizde Samsun Ticaret ve Sanayi Odamıza hastanemizi tercih etmesinden ötürü mutluluk duyduğumuzu belirtmek ister, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" diye konuştu.