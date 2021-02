Samsun TSO'dan “Ticaretini koru, Samsun'a sahip çık” çağrısı

Samsun'da var, Samsun için al” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle iş dünyasının, özellikle de yerel esnaf, üretici ve işletmelerin oldukça zor bir dönemeçten geçtiğini ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Korona virüsle mücadele kapsamında getirilen bir takım kısıtlamalar söz konusu. Elbette toplum sağlığı bağlamında bulaş riskinin asgari seviyeye düşürmek için getirilen bu kısıtlamaları destekliyoruz. Bununla birlikte getirilen kısıtlamaların ticari ortamı ve en çok da yerel işletmeleri olumsuz yüksek ölçüde etkilediği hepimizin malumu. Üyelerimizin büyük bir çoğunluğu günlerce işletmelerini kapatmak zorunda kaldı, bir kısmı faaliyetlerine kısıtlama getirmek zorunda kaldı. Çoğu zaman günlük giderlerini bile karşılamakta zorluk çekiyorlar. Zor günler maalesef devam ediyor. Üyelerimizden bu anlamda gelen talepleri, çözüm önerilerini mesai mevhumu gözetmeksiniz TOBB aracılığıyla ilgili yerlere ilettik. Çözüm üretmeye çalıştık. TOBB önderliğinde Odamızın kaynaklarını kullanarak Nefes Kredisi imkanı sağladık. Ancak, işletmelerin sürdürülebilirliği faaliyetlerin devamlılığına ihtiyaç duyuyor” dedi.

Açıklamasında, pandemi sürecinde dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Başkan Murzioğlu, “Dayanışma kültürü, tarihimizden gelen bir kültür. Bizi biz yapan, zorluklarla mücadelede güçlü kılan dayanağımız. İşte bugün tam zamanı. Bu sıkıntılı dönemi güçlü bir dayanışmayla aşabiliriz. Birbirimize destek olmak için halkımızdan ricamız yerli firmaları tercih etmeleri. Samsun için daha fazla aş ve iş olsun istiyorsak, alışverişlerinizde lütfen yerli firmaları tercih edin. Çünkü yerel işletmelerimiz hayatımızın her anında bizimle. Bu işletme sahiplerinin çoğu eşimiz, dostumuz yakınımız. Yüz yüze geldiğimiz, selamlaştığımızı semtlerimizi zengin kılan esnaflarımız. Rutin saydığımız alışkanlıklarımızı hepimiz özlüyoruz. Süreç normalleştiğinde yine o esnafı görmek istiyorsak, alışkanlıklarımıza devam etmek istiyorsak alışverişlerimizde yerel işletmeleri tercih edelim. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren yerel markalarımızdan siparişlerimizi verelim. Şimdi zaman, işletmelerimize sahip çıkma zamanıdır. İşletmelerimize yerelde ne kadar çok sahip çıkarsak paramızın Samsun'da kalmasını, yerelden ekonomiye destek verilmesini sağlamış oluruz. Unutmayalım ki; hepimiz aynı gemideyiz. Kapanan her kepenk, duran her makine; artan işsizlik ve ekonomiye vurulan yeni bir darbe demektir. Birbirimize omuz vererek, pandeminin yol açtığı bu fırtınada birbirimizden aldığımız güçle ayakta durmalıyız. Samsun da var, Samsun için al. Ticaretini koru, Samsun'a sahip çık” diye konuştu.