Samsun TSO'dan U-ETDS ve Sayısal Takograf Bilgilendirme Toplantısı

Samsun TSO ev sahipliğinde Samsun bir otelde düzenlenen toplantıda, taşıma yetki belgesi olan firmalara, Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) ve Sayısal Takograf hakkında bilgi verildi. Toplantının açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, “İlgili firmalarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için bu toplantı büyük önem arz ediyor. Bilindiği gibi, C2, C3, K1, K3, L1, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların 31.12.2019 tarihinden itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenen verilerin Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS) gönderilmesi zorunlu olacak. Ayrıca, Yetki belgesi sahipleri, sayısal takograf kullanılması zorunlu olan ve yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı bulunan taşıtları için sayısal takograf ünitelerindeki verileri kart verme otoritesine göndermeleri 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek” dedi.

Sistem de ödül de var

Ardından da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Daire Başkanı Oğuz Hakan Özdemir, U-ETDS uygulaması hakkında sunum yaptı. Özdemir, “Asıl amacımız denetim değil, bilgileri analiz edip sektörün geleceğini doğru planlamak. Uygulama, yolcu taşımacılığında başladı. 1 Ocak'tan itibaren doğru ve gerçek zamanlı veri akışı sağlanıyor. Orada devam eden süreç eşya taşımacılığına da örnek teşkil edecek. U-ETDS uygulamasında firmaları sınıflandırma ve ödül sisteminin de olacağını belirten Özdemir, “A, B, C ve D grubu firmalar olacak. Mevzuata en uygun faaliyet gösteren firma A grubu olacak. A grubu firmalar daha az denetlenecek. Böylece firmalar daha az denetimle daha az vakit kaybıyla ve daha az maliyetle çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca U-ETDS uygulamasına bilgilerini düzenli olarak giren firmalara ödül de var. Firma bilgisini düzenli giriyorsa, üç ayda bir yapacağımız kontrollerde, daha önce verilmiş 20 uyarma puanı cezasını sileceğiz. Bu da mevzuatımızda ilk kez yapılıyor” diye konuştu.

Katılımcılar bilgilendirildi

Daha sonra ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Geçiş Belgesi Şube Müdürü Derya Ertan Şahin ve Uzman Beril Pamukçu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni de temsilen Gökhan Aytekin, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat (UETDS Sistemi Tanıtımı), Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat (Sayısal Takograf Sistemi Tanıtımı) hakkında katılımcıları bilgilendirdi.