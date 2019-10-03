Samsun TSO'dan, “Üretim, Planlama ve Lojistik Yönetimi” eğitimi

Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi çerçevesinde, Samsun'da faaliyet gösteren firmaları kapsayan, “Üretim Planlama ve Lojistik Yönetimi” eğitimi verildi. Eğitimin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Serinkaya, gelişen dünyada üretim, planlama ve lojistik yönetimin büyük önem kazandığına vurgu yaptı.

Nihai hedef Samsun'un kalkınması

Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Oğuzhan Serinkaya, “Oda olarak bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üreterek sınai, ticari ve sosyal bakımdan ülke kalkınmasına destek sağlamak misyonu çerçevesinde projeler üretiyor, çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda oda olarak, kente kazandırdığımız, bölgeye hizmet edecek büyük ölçekli yatırımların yanı sıra, kapasite geliştirici genel ve sektörel odaklı çalışmalar da yürütüyoruz. Avrupa İşletmeler Ağı Projesi; pek çok faaliyeti içeren, bölgedeki işletmelerin uluslararası platformda yer almasını sağlamak, rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesi amacıyla hizmet veren; Karadeniz Bölgesi'nde dokuz ili kapsayan ve koordinatörlüğünün tarafımızdan yürütüldüğü bir network projesidir. Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların; şüphesiz nihai hedefi ise Samsun'un kalkınmasıdır” dedi.

Rekabet, küresel düzeye taşındı

Samsun ‘un ekonomik kalkınma bağlamında pek çok argümana sahip bir şehir olduğuna vurgu yapan Serinkaya, “Lojistik anlamda da diğer şehirlere göre görece üstünlüğe sahibiz. Hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşım ağının yanı sıra Samsun Lojistik Merkez'inin varlığı önemli bir güç. Bu enstrümanlar bizi lojistik sektörde iddialı kılıyor. Çünkü, gelişime çok açık. Buradaki herkes, üretim planlama ve lojistik yönetimi konusunun ne kadar stratejik bir değere sahip olduğunun farkında. Artık kendimiz için üretme devri çoktan sona erdi. Dolayısıyla artık rekabet ortamı da küresel düzeye taşındı. Küresel düzeyde rekabet, daha iyi üretmeyi, daha hızlı hazırlamayı ve daha çabuk teslim etmeyi zorluyor.

İşte bu noktada üretim planlama ve lojistik yönetim önem kazanıyor. Bugün sizinle üretim planlama ve lojistik yönetim konusunu tüm yönleriyle konuşacağız. Amacımız, sizleri bu stratejik konuda güçlü kılmak. Ancak asıl önemli olan sizlerin bu eğitim neticesindeki kazanımlarınızı firmalarınıza yansıtabilmeniz. Çünkü bizim nihai hedefimize hizmet edecek olan bu. Sizlerin üretim gücüyle ülkemiz kalkınmasına katkı sağlayabiliriz” diye konuştu.

Eğitim verildi

Ardından ise Eğitmen Serhat Öztürk tarafından, “Lojistik Yönetimi Karar Süreci, Entegre Lojistik”, “Sipariş Üretim Planlama Süreci, “Talep Planlama, Kapasite ve Üretim Planlama Süreci”, “Taşıma Modları”, “Lojistik Ağ ve Kuruluş Yeri, Çeşitleri ve Seçim Yöntemleri, Dağıtım Lojistiği ve Kanalları, Lojistik Çıktıları, Fiziksel Dağıtım ve Evreleri”, “Lojistik Yönetimi Açısından Depolama Kararları, Dağıtımda Cross Dock, Milk Run Dağıtım Sistemi, Lojistik Yönetiminde ve Süreçlerinde Optimizasyon” ve “Müşteri Servis Düzeyi ve Servis Seviyesi Ölçümleri, Ters Lojistik İade Süreci” başlıklarında katılımcılara bilgiler aktarıldı.