Samsun TSO'dan yeni hizmet

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret Sicil Müdürlüğünce 14 Temmuz tarihi itibarıyla yeni geçtikleri uygulamayla, MERSİS üzerinden tescil edilen kuruluş ve değişiklik işlemlerinin aynı gün içinde 'Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanması işlemlerine başlandığını söyledi.

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile çalışması tamamlanan ilanların elektronik ortamda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ne gönderilmesi ve aynı gün içinde yayınlanması işlemlerinin alt yapı çalışmalarını tamamlayarak, uygulamaya başladıklarını ifade etti.Oda hizmet kalitesini en üst seviyeye tutmak adına yürüttükleri çalışmaların planlı ve programlı şekilde devam ettiğini belirten Başkan Salih Zeki Murzioğlu, “A Kalite Hizmet Belgesi'ne sahip odamız, üyelerine en iyi ve en pratik hizmeti vermek için de çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor” dedi.

Ticari hayat kolaylaşacak

Yeni uygulamayla ticari hayatın daha da kolaylaşacağını ve hızlanacağına dikkat çeken Murzioğlu, “Daha önceden tescil edilen işlemler aynı gün kargoya verilerek 3-4 gün içerisinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesi sağlanıyordu. Yeni geçtiğimiz uygulamayla, Ticaret Sicil Müdürlüğümüzce Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden tescil edilen kuruluş ve değişiklik işlemlerinin hemen hemen tamamına yakınını elektronik ortamda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğüne göndererek, aynı gün içerisinde gazetede yayınlanmasını sağlamaya başladık. Bu programa geçen ilk odalardan biri olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Artık, tescil edilen işlemler kargoya verilmeksizin ve beklemeksizin, tescilden birkaç saat sonra aynı gün içerisinde elektronik ortamda MERSİS programı üzerinden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilecek. Sistem sayesinde ticari hayat daha da kolaylaşacak” diye konuştu.