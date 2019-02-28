Samsun TSO'nun “A Hizmet Kalitesi” tekrar tescillendi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Akreditasyon Sistemi dahilinde bağımsız denetçiler tarafından yapılan denetimleri başarıyla geçerek, “A Kalite” hizmet kalitesini tekrar tescilledi. Ankara TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen törende, “A Kalite Hizmet Belgesi” Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Akreditasyon Kurulu Başkanı Faik Yavuz tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Malkoç'a teslim edildi.

Emeği geçenlere teşekkür etti

Samsun Ticaret ve Sanayi Odasının söz konusu sisteme 2006 yılında dahil olduğunu ve o tarihten bu yana çalışmalarını bu sistem dahilinde yürütmeye devam ettiğini kaydeden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Akreditasyon Sistemi dahilinde Odamızda gerçekleştirilen faaliyetler üç yılda bir bağımsız denetçiler tarafından denetlenmektedir. 2018 yılının Kasım ayında gerçekleştirilen denetimde Odamız 65 üzerinden 60 puan alarak, ‘A Kalite Hizmet' veren Oda olduğunu tekrar kanıtladı. Akreditasyon uygulamasıyla oda ve borsaların dünya standartlarına yükseldiğinin belgesidir. Akreditasyon, Avrupa ve dünya oda borsa sistemiyle uyumlu, odamızın güvenilir ve kaliteli hizmet sunduğunun önemli bir göstergesidir. Yani, Amerika'da, Almanya'da, İngiltere'de herhangi bir oda hangi hizmeti veriyorsa, bizim odamız da aynı hizmeti veriyor. ‘A Kalite Hizmet'in tekrar tescil edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Murzioğlu: “Belgeyi aldık iş bitti yok”

Oda hizmet kalitesini en üst seviyeye tutmak adına yürüttükleri çalışmaların planlı ve programlı şekilde devam ettiğini belirten Başkan Murzioğlu, “TOBB tarafından, odalarda uygulanmakta olan akreditasyon sistemi her yıl gerçekleştirilen öz değerlendirme denetimleri ve üç yılda bir akredite bağımsız denetçiler tarafından gerçekleştirilen denetimler ile sistemin işleyişi bakımından düzenli olarak takip edilmektedir. Hızla gelişen ve dönüşen dünyada iş dünyasının kendisini geliştirmeye devam etmesi çok önemli. Buna paralel olarak, akreditasyon sistemi sayesinde de oda ve borsaların kendilerini dönüştürüp geliştirmeleri de çok önemli. Belgeyi aldık, iş bitti yok. Kendimizi yenilemeye, geliştirmeye devam edeceğiz. Üyelerimiz bizden daha fazla nasıl hizmet bekliyorlar, bunu görmemiz lazım. Camiamıza yakışan kalitede ve aktif çalışan kurum olmamız lazım. Bu camiaya hizmet, esasında milli bir görev. İnşallah hep birlikte camiamızı, şehrimizi ve ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacağız" diye konuştu.