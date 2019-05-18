Samsun Üniversitesi 1 yaşında

Dr. Mahmut Aydın, “Samsun Üniversitesi'nin baştan bir misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma hedefiyle şekillendirilmesi, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla da uygunluk arz etmektedir” dedi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın üniversitenin 1. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, üniversite bünyesinde tüm bilim alanlarından fakültelerin olduğu bir üniversite olarak değil, belirli alanlarda ihtisaslaşmış bir araştırma üniversitesi modeli çerçevesinde kendini yapılandırdığını söyledi.

Yönetim olarak üniversiteyi bu misyon çevresinde yapılandırmanın tüm paydaşlar ve kamu kaynağının etkin kullanımı bakımından oldukça önemli olduğunu düşündüklerini ifade eden Rektör Aydın, “Dahası Türkiye yükseköğretiminin yeniden yapılandırılmasının tartışıldığı günümüzde, devletimizin en üst yöneticilerinin önemli fikir, görüş ve tavsiyelerin de gündemde olduğu gözlenmektedir. Nitekim 2017-2018 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 10 üniversitenin araştırma üniversitesi olarak belirlediğini duyurmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı nezdinde üniversite rektörlerine önemli tavsiyelerde bulunmuştur. Üniversitelerimizin uluslararası, bilhassa Müslüman ülkelerle olan iş birliklerinin geliştirilmesi, ortak programlar yapılandırılması, yine bu açılış konuşmasındaki tavsiyeler arasındadır. Aynı açılış konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Geçtiğimiz yıl yüksek öğretim sisteminde kaliteyi yükseltmenin yollarından birinin misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma olduğunu ifade etmiştim' şeklinde beyanları dikkate alındığında, yeni kurulan Samsun Üniversitesi'nin baştan bir misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma hedefiyle şekillendirilmesi, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla da uygunluk arz etmektedir” dedi.

“Aktif bölüm sayısı 22'ye çıkacak”

Bir yıllık sürede bir taraftan tüm birimlerinin kuruluşlarını yaparak kurumsal bir kimlik kazanmaya çalışan üniversitenin diğer taraftan da kanunla kurulan fakültelerine yeni programlar açarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılına kendini hazırladığını ifade eden Rektör Aydın, “Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne bağlı ilen bağlantısı değiştirilerek Samsun Üniversitesi'ne bağlanan sekiz aktif bölüme ilave olarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılında İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinde 8, Mühendislik Fakültesi'nde 2, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde 1 ve Kavak Meslek Yüksekokulu'nda 3 olmak üzere toplam 14 yeni bölüme de öğrenci alarak toplam aktif bölüm sayısını 22'ye çıkaracaktır” diye konuştu.

19 Mayıs mesajı

Rektör Aydın ayrıca 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, “Geçmişten günümüze, gerek Samsun, gerek 19 Mayıs gerek bu tarih ile başlangıç bulan ve özdeşleşen Milli Mücadelemiz ve gerekse bu fitilin ateşleyici gücü Mustafa Kemal Atatürk pek çok şiire, şarkıya, destana, bilimsel akademik çalışmalara konu oldular. Bu tarihi olayın ciddiyetine vakıf olunur ve toplumsal hafızadan silinmezlerse konu olmaya da devam edeceklerdir. Nitekim Mustafa Kemal de 19 Mayıs ile başlayan tarihi olayı gençlerin zinde belleklerine havale etmiş ve bu günü gençlere armağan kılmıştır. Bu vesileyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını ve bu ülkenin bekası için hiç tereddüt etmeden canların vazgeçen aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranlar ve minnetle yad ederiz” şeklinde konuştu.