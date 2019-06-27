Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ilk mezunlarını verdi

Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsünde gerçekleştirilen törende açıklamalarda bulunan Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, bu günün Samsun Üniversitesi için önemli bir gün olduğunu vurguladı. Samsun'daki bu arazinin, bina ve kurumun Samsun, Karadeniz ve Türkiye için kurtarılmış bölge olduğunu ifade eden Mısırlıoğlu, “Havacılığın en aşağısından yani yer hizmetlerinden, kabin hizmetlerinden mühendisine hepsine kadar olan bir yerde ortak vizyon için kurulmuş bir yer. Bu potansiyele sahip olan bir yer. Dolayısıyla burası bir kurtarılmış bölge. O kurtarılmış bölgeler eskiden kötü anıları olanlardır. Şimdi biz bu kurtarılmış bölge olan şu yeri iyi anlamda kullanarak daha da geliştirmek ve bunu her tarafa yaymak zorundayız. Sadece 700 dönümlük arazi içerisinde değil bütün Samsun'a, Karadeniz'e ve Türkiye'ye iyi kazanımlar sağlayabilecek şekilde yaymaya çalışmamız gerekiyor” dedi.

“Son 10 yıldır savunma sanayinde çok ciddi gelişmeler yaşanıyor”

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, günümüz dünyasında hava savunma sistemlerinin konuşulduğuna vurgu yaparak, “Türkiye'de en çok konuşulan konu füze meselesi. Rusya'dan alacağımız S-400 füzeleriyle ilgili meseleler konuşuluyor. Savunma sanayiniz ne kadar güçlü olursa ülkenizi tehlikelerden o kadar fazla korursunuz. Bu füze alımına tepki gösterenleri de görüyoruz. Niye bizim ülke savunmamız kendimize bırakılmıyor. Bu ülke bizim. Kendimizi istediğimiz şekilde savunma sistemleriyle donatarak ülkemizi korumak zorundayız. Son 10 yıldır ülkemizde savunma sanayinde çok ciddi gelişmeler yaşanıyor. İHA, SİHA, helikopterler, ASELSAN'ın yaptığı silah ve savunma sanayine baktığımızda ülkemiz belli bir yere gelmiş durumda. Hızlı bir şekilde bu konumunu artırma yolunda. İnşallah 100. yılda bizim de yeni bir başlangıç noktasında ülkeye daha fazla hem ekonomik olarak hem savunma olarak hem de sanayi olarak katkı sağlarız diye düşünüyorum” diye konuştu.

Rektör Aydın ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen IREC Roket Yarışması'nda "En İyi Takım Ruhu" ödülünü alan Samsun Roket Takımı'nı da tebrik etti.

“Ülkeniz, geleceğiniz için çok şeylere vesile olacağınızdan şüphe etmeyin”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Ülkeniz, geleceğiniz için çok şeylere vesile olacağınızdan asla şüphe etmeyin. Tek bir arkadaşımız olmayabilir ama topyekun buradaki kadro Türkiye'nin uzay ve uçak mühendisliği alanında omurgası, belkemiği ve öncüleri burada. Bu üniversitemizi de Türkiye'nin ününü taşan bir konuma hep birlikte taşıyalım” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü ile Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden mezun olan 46 öğrenci başarı belgelerini ve diplomalarını protokol üyeleri ve akademisyenlerin elinden aldı. Sonrasında ise mezun olan öğrenciler keplerini attı.

Törene ayrıca, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.