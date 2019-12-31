Samsun Üniversitesi hızla gelişiyor

Dr. Mahmut Aydın, üniversite olarak hızla geliştiklerini söyledi.

Medicana Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu, Medicana Samsun Hastanesi Kurumsal Pazarlama Müdürü Cihan Başoğlu ve Medicana Samsun Hastanesi Kurumsal Pazarlama Uzmanı Pirsu Düzgün, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı ziyaret ettiler.

Samsun Üniversitesi Merkez Rektörlük Ofisinde gerçekleşen ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Medicana Samsun Hastanesi yöneticilerinin Rektör Aydın'a ‘hayırlı olsun' temennilerini ilettiği ziyarette Samsun Üniversitesi ile her konuda iş birliğine hazır olduklarını dile getirerek hem destek vermeye hem de destek almaya hazır olduklarını ifade ettiler.

Samsun Üniversitesinin gelişim süreci ve çalışmaları hakkında konuklarını bilgilendiren Rektör Aydın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine teşekkür etti.