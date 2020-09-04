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Samsun Üniversitesi Orta ve Doğu Karadeniz'deki ilk TOEFL Sınav Merkezi Oldu

“Nitelikli Toplum İçin Nitelikli Üniversite” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Samsun Üniversitesi(SAMÜ), yaptığı başvuru ile TOEFL (Test Of English As a Foreign Language) sınavlarının yapıldığı merkezler arasına kabul edilerek Orta ve Doğu Karadeniz’deki ilk ve tek TOEFL Sınav Merkezi oldu.

“Nitelikli Toplum İçin Nitelikli Üniversite” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Samsun Üniversitesi(SAMÜ), yaptığı başvuru ile TOEFL (Test Of English As a Foreign Language) sınavlarının yapıldığı merkezler arasına kabul edilerek Orta ve Doğu Karadeniz'deki ilk ve tek TOEFL Sınav Merkezi oldu.


Türkiye'de sadece 16 ilde yapılan TOEFL sınavı artık Samsun Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Samsun'da da yapılabilecek. Dünya genelinde İngilizce eğitim veren kolej ve üniversiteler tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına ana dili İngilizce olmayan öğrencileri kabul ölçütü olarak kullanılan TOEFL sınavı, İngilizce dil yeterliliğini ölçmek amacıyla, Amerika'da New Jersey Eyaletinde bulunan Educational Testing Service (ETS) tarafından dünyanın pek çok merkezinde düzenleniyor.

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