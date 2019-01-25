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Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin kaynak oldu

Samsun ekonomisi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Prof.

Dr. Selahattin Kaynak, Samsun Üniversitesine rektör yardımcısı olarak atandı.


Samsun Üniversitesi, şehrin dinamikleriyle beraber gelişimine ve güçlü bir kadro kurmaya devam ediyor. Son olarak Samsun Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın takdirleriyle rektör yardımcısı olarak Ekonomist Prof. Dr. Selahattin Kaynak atandı.


Samsun ekonomisi hakkında söz sahibi olan Kaynak, Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesine profesör olarak atanmasından sonra, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak göreve başladı.


Yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Kaynak ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin “81 İle 81 Akademik Danışman” projesi kapsamında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası, Bafra Ticaret Borsası, Havza Ticaret ve Sanayi Odası ve Vezirköprü Ticaret ve Sanayi Odasının akademik danışmanlığını yürütüyor.

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