Samsun Üniversitesi tercih günleri

Samsun Üniversitesi'nin (SAMÜ) tercih ve tanıtım günleri etkinliğine üniversite adayı gençler yoğun ilgi gösterdi.

SAMÜ, YKS 2021 sonuçları sonrası ilan edilen tercih döneminde, üniversitenin fakülte ve yüksekokul programları konusunda aday öğrencileri ve ailelerini bilgilendirmek üzere bir AVM'de tanıtım ve tercih günleri düzenledi. Üniversite tarafından gerek yüz yüze gerekse çevrimiçi ortamlarda gerçekleşen tercih ve bilgilendirme günleri 4 gün sürecek.

Samsun Üniversitesi'nin tüm fakülte, yüksekokul ve bölümlerinin yer aldığı stant oldukça ilgi gördü. Tüm bölümlerden bilgilendirme yapmak üzere, öğretim üyelerinin de yer aldığı stantta, aday öğrenciler ve aileler programlar konusunda bilgi sahibi oldu.

Tercih ve tanıtım günleri, aday öğrencilerin üniversiteyi tanıması için önemli fırsatlar içeriyor. Öğrenciler ile öğretim üyelerinin bir araya gelmesi, bölüm hakkında detaylı bilgiye ulaşmayı kolaylaştırıyor. Öğrencilerin anında sorularına cevap bulma imkanları olabiliyor. ‘Tercih dönemi sağlıklı ilerliyor' vurgusu yapan Samsun Üniversitesi Yönetimi, tüm aday öğrencilere, tercih döneminin hayırlı olmasını, arzu ettikleri bölümlere yerleşmelerini dilediklerini belirtti.