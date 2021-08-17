Samsun Üniversitesi üçüncü yılında kalitesini belgelendirdi

Belge töreninin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurucu rektör görevlendirildiğim 5 Eylül 2018 tarihinden itibaren ‘Nitelikli Toplum için Nitelikli Üniversite' sloganıyla çıktığımız yolda, ulusal ve bölgesel sorumluluğumuzun bilincinde olarak, güçlü ve işini kaliteli yapan üniversite olma hedefini hep ön planda tuttuk. Kurumsallaşma sürecinde büyük önem arz eden, hizmet kalitesini ölçen, sürdürülebilir iyileşmeyi destekleyen ve paydaş memnuniyetini ön planda tutan standartların çok önemli olduğu bilinciyle bugünlere geldik” dedi.

Kuruluşundan üç yıl gibi kısa bir süre içinde kalite sürecini belgelendiren bir üniversite olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Rektör Aydın, “Kalite yönetim sistemi çerçevesinde ekip çalışmasına büyük önem verdik. Bu sayede 3 ay gibi olağanüstü bir sürede dış denetime hazır hale geldik ve denetim sonucunda da ‘TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi' belgesi almaya hak kazandık. Ancak asıl iş bu belgeyi aldıktan sonra başlıyor. Çünkü geliştirilmeyen ve sürdürülebilir olmayan kalite, sadece kağıt üzerinde kalır ve bizi hiçbir yere götürmez. Bu süreçle birlikte faaliyetler daha iyi planlanacak, en uygun, en doğru ve en ekonomik çözümler en hızlı biçimde üretilecek ve böylece etkin bir yönetim sağlanmış olacak. Bu durum sonradan ortaya çıkabilecek risklerin önüne geçilmesini, en doğru işin en doğru zamanda yapılmasını sağlayacak" diye konuştu.

“Bizim için büyük bir başarı ve büyük bir gurur”

Yaklaşık üç ay kadar önce startını verdikleri ve SAMÜ'nün tamamını kapsayan Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya yönelik çalışmaları bu kadar kısa sürede belge ile taçlandırılmış olmanın heyecanını ve haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Aydın şunları söyledi:

“Kalite sürecinin başından beri yanımızda olarak üniversitemize destek veren Türk Standartları Enstitüsü(TSE) Bölge Koordinatörü Erol Kaygı'ya, üniversitemiz bünyesinde bu süreci yürüten komisyonlarda görev alan mesai arkadaşlarım başta olmak üzere süreci sahiplenen ve destek veren birim amirlerimize, üniversitemizin kalitesinin artması için gayret gösteren tüm akademik ve idari personelimize ve bu mutlu günümüzde yanımızda olan konuklarımıza şahsım ve Samsun Üniversitesi adına ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu bizim için büyük bir başarı ve büyük bir gururdur.”

TSE Bölge Koordinatörü Erol Kaygı ise bu süreçte Samsun Üniversitesi'nin kısa zamanda eğitim- öğretim camiasına örnek teşkil edecek bir çalışma yaptığını ifade ederek, “Tetkik sürecinde detaylandırılmış, eğitim niteliğinde uygulamalar ve güzel kurgulanan çalışmalar gördük. Fakat çalışma bu aşamadan sonra başlıyor. Yazılanların sahadaki yansımasının önemli olduğuna vurgu yapmak istiyorum. Rektör hocamızın da dediği gibi iyileşmenin bir sonu yok. İnancım rektörümüzün motivasyonu, personelin azim ve enerjisi ile Samsun Üniversitesi her geçen gün daha iyi noktalara gelecek. Bu süreçte özveriyle çalışan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TSE Bölge Koordinatörü Erol Kaygı, “TSE EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi” belgesini Rektör Aydın'a takdim etti.