Samsun Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Doktora Programı açıldı

Samsun Üniversitesi'nin (SAMÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Doktora Programı'nın açılması yönündeki başvurusu Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından onaylandı.

Üniversitenin ve bölgenin gelişimi hedefiyle yüksek lisans ve doktora programlarının açılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Üniversitemizin çok kısa bir süre içerisinde yapılanmasını tamamlaması ve doktora seviyesinde bir başka programını açarak eğitim verecek olması bizim açımızdan oldukça memnuniyet vericidir. Uluslararası ticaret ve işletmeciliğin önemi her geçen gün artmaktadır. Sektördeki hızlı büyüme, bu alanlardaki nitelikli personel ihtiyacını arttırmıştır. Bu nedenle aranan elemanı yetiştirecek akademisyenlere ihtiyaç vardır. Hem akademik hem de sektörel yüksek nitelikli insan kaynağını oluşturmak adına bu programın açılması büyük önem teşkil etmektedir. Doktora programının bu işbirliğini etkin bir şekilde sürdürmesi için alanında deneyimli akademisyenlerimiz eğitimleri verecektir. Üniversitelerin gelişmişlik düzeyinin lisansüstü eğitim oranı ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. ‘Nitelikli toplum için nitelikli üniversite' bilinciyle üniversitemizi daha da ileriye götürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Samsun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Doktora Programı'nın şehrimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyor, bu kapsamda YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ve emeği geçen akademisyenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.