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Samsun Üniversitesi 'Üniversite Tanıtım Fuarı'nda

Samsun Üniversitesi, 02-03 Aralık tarihlerinde Samsun’da düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı’nda liseli öğrencilerle bir araya geldi.

Samsun Üniversitesi, 02-03 Aralık tarihlerinde Samsun'da düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı'nda liseli öğrencilerle bir araya geldi.


Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı'na katılan Samsun Üniversitesi, ilçeler, yakın çevre illeri ve ilçelerden gelen öğrenciler ve rehber öğretmenler ile bir araya gelerek üniversite hakkında bilgi verdi.


2 gün süren fuarda öğrencilerin hedefledikleri bölümler konusunda Samsun Üniversitesi'nin idari ve akademik personeli tarafından onlara detaylı bilgi aktarıldı.

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