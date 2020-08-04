Samsun Üniversitesi 'YÖK Sanal Fuarı'nda

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Yüksek Öğrenim Kurumu'nun (YÖK) düzenlemiş olduğu “Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020” de yerini aldı.

Pandemi sebebiyle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birebir katılımla gerçekleştirilen organizasyonların yerini sanal organizasyonlar aldı. YÖK çatısı altında, 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilecek sanal fuara SAMÜ de katılım sağladı.

Üniversite tercihi yapacak aday öğrenciler internet üzerinden bölüm tanıtım videolarını izleyebilecek kampüs fotoğraflarını görebilecek, bilgilendirme broşürlerine ulaşabilecek ve fuar süresince üniversite tarafından görevlendirilen alanında uzman akademik personele okumak istediği bölüm ile ilgili merak ettiği hususları canlı sohbet ortamında çevrimiçi olarak yöneltebilecek.

Aday Öğrenciler, Samsun Üniversitesi'nin 8. Salon 272. Stantta yer aldığı sanal fuara https://sanalfuar.yok.gov.tr/ adresinden 4 - 7 Ağustos tarihleri içerisinde ulaşılabilecek.