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Samsun Üniversitesi yüksek lisans başvuruları başladı

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi için planlanan lisansüstü eğitim başvurularının şartları ve başvuru tarihleri açıklandı.


Duyuruya göre adaylar başvurularını 31 Aralık 2020 ile 11 Ocak 2021 tarihleri arasında üniversitenin internet adresinden online olarak yapabilecek. Tezli yüksek lisans programına başvuran adaylardan bilim sınavına girecek adayların listesi ve tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylardan kayıt hakkı kazananların asil ve yedek listesi 12 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. Tezli yüksek lisans adayları 13 Ocak 2021 tarihinde bilim sınavına girecekler. Bilim sınavı sonucuna göre kayıt yaptırabilecek asil ve yedek aday listeleri 15 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak.


Adaylar ayrıntılı bilgiye ve başvuru kılavuzuna -lisansustuegitim.samsun.edu.tr- adresinden ulaşabilecek.

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