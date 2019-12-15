Samsun Üniversitesi'nden Afrika Açılımı

Batı Afrika da bulunan Nijer'in en büyük üniversitesi Niamey Üniversitesi ile Samsun Üniversitesi arasında karşılıklı işbirliği protokolü imzalandı.

Son yıllarda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında siyaset, ticaret, ekonomi, kültür, güvenlik ve sağlık gibi alanlarda anlaşmalar yapılırken, Samsun Üniversitesi (SAMÜ) tarafından da eğitim alanında birçok anlaşma ve protokol imzalanıyor.Bu kapsamda Batı Afrika'nın en geniş topraklarına sahip olan ve toplam nüfusunun yüzde 44'u “0-25' yaş arasındaki bireylerden oluşan Nijer'in en büyük üniversitesi Niamey Üniversitesi ile Samsun Üniversitesi arasında karşılıklı işbirliği protokolü imzalandı.

Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin Afrikalı öğrencilerin yükseköğretim tercihlerinde Türkiye her geçen gün daha fazla ön plana çıktığını ifade ederek, “2015 yılında Türkiye'de yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerin sayısı 6 bin 958, 2016 yılında kayıt yaptıranların sayısı 8 bin 738, 2017 yılında kayıt yapanların sayısı 9 bin 882; 2018 yılında kayıt yapanların sayısı ise 11 bin 378 olarak açıklanmaktadır. Bu noktada Samsun Üniversitesi olarak dost ve kardeş Nijer halkının yarınlarına katkı sağlayabilmek amacıyla üniversitemiz ve şehrimizin imkanlarını merkeze alarak karşılıklı işbirliği protokolü imzaladık” dedi.

Niamey Üniversitesi ile işbirliği protokolü “Türkiye Cumhuriyeti Nijer Büyük elçisi Mustafa Türker Arı'nın koordinasyonunda gerçekleşti. Doç. Dr. Salih Kesgin, Samsun Üniversitesi ile Niamey Üniversitesi arasında imzalanan bu protokol ile gerçekleşecek öğrenci kabulünün Türkiye-Nijer ilişkilerinin gelişip güçlenmesinde önemli katkılarının olacağını ifade etti.