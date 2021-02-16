Samsun vaka sayısında Türkiye'de ikinci, Karadeniz'de birinci

Samsun 2 bin 323 vaka sayısı ile Türkiye'de ikinci, Karadeniz Bölgesi'nde ise birinci sırada yer alıyor.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın yüz bin bazında açıkladığı rakamlar illerin nüfusuna oranlandığında 8-14 Şubat tarihleri arasında Düzce'de 174, Bolu'da 142, Zonguldak'ta 323, Karabük'te 83, Kastamonu'da 112, Çorum'da 187, Sinop'ta 172, Amasya'da 322, Samsun'da 2 bin 323, Tokat'ta 709, Ordu'da 1480, Giresun'da 827, Gümüşhane'de 138, Trabzon'da 1851, Bayburt'ta 50, Rize'de 697, Artvin'de 133 vaka olduğu görülüyor. Karadeniz Bölgesi'deki bu 18 ilde toplam 9 bin 812 vaka tespit edildiği anlaşılıyor.

En çok vaka 15 milyon 462 bin 452 nüfus ve 9 bin 307 vaka ile İstanbul'da görülürken onun ardından 1 milyon 356 bin 79 nüfus ve 2 bin 323 vaka ile Samsun geliyor. Zirvede Trabzon 7. sırada, Ordu 10. sırada, Giresun 15., Tokat 19., Rize 20., Zonguldak 32, Amasya 33., Çorum 48., Düzce 49., Sinop ise 50. sıralarda yer alıyor.