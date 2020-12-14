Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden 7 milyon TL'lik yatırım

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2020 yılında başta Samsun olmak üzere Sinop ve Ordu'da birçok yapıyı restore ederek kültürel ve tarihi mirası korudu.

Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü 2020 yılında Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki bazı illerde bulunan eserler ve yapıların tarihi dokusuna zarar vermeden yeniden onararak insanların kullanımına sundu. 2020 yılında tamamlanan ve devam eden yatırımlara 7 milyon TL'lik harcama yapıldı. Samsun'un Terme ilçesinde bulunan Pazar Camisi ve Ladik'teki Dikilitaş Türbesi restorasyonu tamamlanarak ibadete açıldı. İlkadım ilçesinde bulunan Şifa Hamamı, Havza'da bulunan Orta Cami dükkanları ve çevre düzenlemesi, Karameşe Köyü Camisi, Ladik'te bulunan Sadullah Paşa Türbesi, Bafra ilçesinde Çarşı Camisi'nin restorasyonları ise devam ediyor ve 2021 yılında tamamlanması planlanıyor.

Sinop'ta ise merkez Kefevi Camisi'nin çevre düzenlenmesi ve ısıtma sisteminin tadilatı tamamlandı. Durağan ilçesinde bulunan Durakhan'ın ve Boyabat ilçesinde bulunan Kemaldede Camisi'nin restorasyonu 2021 yılında tamamlanacak. Ordu'da da Vakıf İş Hanı'nın tadilatı tamamlanarak hizmete açıldı.